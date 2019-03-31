'Oy kullanmak için izin alan işçinin ücreti kesilemez”

Patronların Ensesindeyiz Ağı, oy kullanmak için aldıkları izin nedeniyle işçilerden ücret kesintisi yapılmayacağını açıkladı. Böyle bir ücret kesinitisi yapılması halinde bu uygulamanın yasaya aykırı olacağının vurgulandığı açıklamada, 'Kanunsuz ücret kesintisi konusunun takipçisi olacağız' denildi

Patronların Ensesindeyiz Ağı, oy kullanmak için aldıkları izin nedeniyle işçilerden ücret kesintisi yapılmayacağını açıkladı.

Böyle bir ücret kesinitisi yapılması halinde bu uygulamanın yasaya aykırı olacağının vurgulandığı açıklamada, 'Kanunsuz ücret kesintisi konusunun takipçisi olacağız' denildi

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

OY KULLANMASINA İZİN VERİLEN İŞÇİNİN ÜCRETİ KESİLEMEZ

TKP Emek Merkezi, bazı patronların seçim günü, işçilerine oy kullanmaları için izin vermeyeceği ihbarlarının alınması üzerine dün bir açıklama yayımlamıştı. Nitekim, bugün oy kullanma işlemleri devam ederken, bazı işyerlerinden bu yönde ihbarlar geldi. Bazı işyerlerinde ise oy kullanma konusunda işçilere gerekli izni veren patronlar, işçinin ücretinde kanuna aykırı şekilde kesinti yapıyor.

TKP Emek Merkezi olarak vurguluyoruz;

Seçim günü çalışan işçilerin oy kullanmaları engellenemez. Anayasal bir hak olan ve kullanılmasının engellenmesi cezai yaptırıma bağlanmış olan oy hakkı işçiler tarafından yıllık izinlerinden düşülmeyecek şekilde kullanılır. İşveren işçilerin oy haklarını kullanmaları için gereken düzenlemeleri yapmak, vardiyaları, iş gününü bu doğrultuda planlamakla yükümlüdür.

İşçiye “öğle tatilinde oyunu kullan gel” veya “oyunu kullan ama ücretinden keserim” dahi denilemez, çünkü işçinin anayasal hakkını kullanması kanunlarla güvence altına alınmıştır ve bu hakkı kullandığı için öğle tatili/yemek izni ya da ücret gibi diğer haklarından feragat etmesi beklenemez.

Oy kullanmak için şehirdışına çıkmak zorunda olan işçiye ise izin verme yükümlülüğün yanı sıra yarım günlük ücret ödemesi yapılır.

Oy hakkını yasal güvenceye alan tüm bu düzenlemelerin aksine hareket ederek, işçileri çeşitli tehdit veya telkinlerle oy hakkından feragat etmeye yönlendiren patronlar suç işlemektedir ve TKP Emek Merkezi bu suçların takipçisi olacaktır.

Seçim günü oy kullandığı süreler için işçiden yasalara aykırı şekilde ücret kesintisi yapan patronlar, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbar edilmelidir.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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