'Oy kullanmak anayasal haktır, izin vermeyen patron suç işlemiş olur'

Türkiye'nin bazı illerinde kimi işyerlerinde patronların işçilere oy kullanabilmeleri için izin vermeyecekleri yönünde ihbarlar çoğaldı.

Bunun üzerine Türkiye Komünist Partisi (TKP) Emek Merkezi bir açıklama yayımladı.

'OY KULLANILMASINI ENGELLEMEK SUÇTUR'

Açıklamada oy kullanmak için işyerinin işçilere izin vermesinin zorunlu olduğu belirtilerek, aksi şekilde davranan patronların suç işlemiş olacakları vurgulandı.

Açıklama şöyle:

TKP Emek Merkezi, bir açıklama yayımlayarak seçim günü için önemli bir uyarı yaptı. Açıklamada, yerel seçimlerin yapılacağı Pazar günü çalışmayı sürdürecek işyerleri bulunduğu ve o gün bazı patronların işçilere işyerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinin söylendiği belirtildi.

Yerel seçimlerin yapılacağı Pazar günü çalışmayı sürdürecek işyerleri bulunuyor. Bazı patronların o gün işçilere, işyerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinin söylendiği ihbarları geliyor.

Seçme hakkı, anayasal bir haktır. Oy kullanmayı engellemek, Anayasanın 67'nci maddesinde düzenlenen seçme ve seçilme hakkını ihlalidir. Bu hakkın engellenmesi hem özel kanun niteliğindeki 298 Sayılı Kanunda hem de genel Ceza Kanunumuzla suç olarak düzenlenmiş olup yaptırımı doğrudan hapis cezası olarak düzenlenmiştir.

İşçi kardeşlerimize hatırlatıyoruz: Oy kullanmak için işyerinin size izin vermesi zorunludur. İzin vermeyen patron suç işlemiş olur. Bu durumu Patronların Ensesindeyiz Ağı’na mutlaka bildirin.

Seçme hakkı engellenenlerin bu dayatmaya riayet etme zorunluluğu yoktur. Oy kullanmaya gittiğinizi tanık veya tutanakla ispat eden işçiler çalışmaktan imtina etmiş sayılmazlar. Bu nedenle işten çıkarılmaları veya disiplin cezası almaları hukuka aykırı olacaktır.

Patronları uyarıyoruz: Seçim günü çalışmak zorunda bıraktığınız işçilere oy kullanmaları için izin vermek zorundasınız. Aksi davranışta bulunan işyerlerini Patronların Ensesindeyiz Ağı teşhir edecek ve suç duyurusunda bulunacak.

Oy kullanması engellenen işçiler; bu durumu ispata yarayan her türlü delille suç duyurusunda bulunabilirler. Bu konuda Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Haberleşme ve Mücadele Ağı yanınızda olacaktır.

TKP EMEK MERKEZİ