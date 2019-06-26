Otopsi raporu üniversitede iş cinayetini doğruladı

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Kadirhan Özdemir'in otopsi raporu iş cinayetini doğruladı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde 7 Mart'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden yemekhane işçisi Kadirhan Özdemir'in, iş cinayetinde hayatını kaybettiği iddiası reddedilmişti.

Ancak hazırlanan otopsi raporu Kadirhan Özdemir iş cinayetinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

dokuz8HABER'in yayınladığı otopsi raporu şöyle :

İŞÇİLERE 'KAÇAK YOK DİYECEKSİNİZ' TEHDİDİ,

İş cinayetinin ardından işçilerin "kaçak yok diyeceksiniz" diye tehdit edildiği, aşçı ve bulaşıkcılardan bazılarının bu yüzden ortacı yapıldığı öğrenildi.

Yemekhanede daha önce de kaçak ve zehirlenme vakaları olduğu ancak tedbir alınmadığı iddia ediliyor.