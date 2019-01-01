Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretine zam

Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu ortaklığındaki Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü'nden geçişler 1 Ocak 2019 sabahından itibaren 103.50 TL'ye yükseltildi.

Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71.75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103.05 TL'ye çıktı.

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5.5 TL olan Altınova-Orhangazi arası 11.5 TL'ye, 7.40 TL olan Gemlik-Bursa arası 15.65 TL’ye yükseltildi.

İşletmesi Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay ortaklığındaki Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı.