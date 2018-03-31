Orta boy patronlara AKP'den 7,5 milyarlık nefes kredisi!

Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ'lere verilen altı ay ödemesiz kredi miktarı toplamının 5 milyardan 7,5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Ekonomik durgunluğu aşmak bahanesiyle KOBİ'lere sağlanan kredi miktarı yükseltildi. Başbakan Yıldırım, KOBİ'lerden kredi dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat fazla olduğunu belirterek, "Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam" diye konuştu.

Ayrıca Yıldırım 2018 yılı tedbir ve teşviklerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını da bildirdi.

Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: