Orta boy patronlara AKP'den 7,5 milyarlık nefes kredisi!

Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ'lere verilen altı ay ödemesiz kredi miktarı toplamının 5 milyardan 7,5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
Ekonomik durgunluğu aşmak bahanesiyle KOBİ'lere sağlanan kredi miktarı yükseltildi. Başbakan Yıldırım, KOBİ'lerden kredi dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat fazla olduğunu belirterek, "Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam" diye konuştu.
Ayrıca Yıldırım 2018 yılı tedbir ve teşviklerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını da bildirdi.
Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
- Nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz. Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu. Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam.
- Yüzde 7.4'lük büyümenin arka planı var. Birçok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Efendim Türkiye bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak böyle olacak, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler… Bunların hepsi tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek.
- Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun.' Soğuttun mu sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz.