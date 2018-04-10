Önce RTE Üniversitesi'ni yaptılar, sonra iki şeker fabrikasını aldılar

Niğde Bor ve Yozgat şeker fabrikaları AKP tarafından Doğuş Çay'ın patronları olan Karakan ailesine satıldı. Bir aile şirketi olan Doğuş Çay, AKP'li yıllarda gıda sektöründe büyüyen, salça, konserve, cips üretimine de el atan bir şirket. Ailenin en bilinen özelliklerinde biri de Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi inşaatının tüm masraflarını üstlenmeleri... Ve elbette bir de işçilere sormak lazım: En güzel çay Doğuş Çay mı?

Cumhuriyetin en kritik kamu yatırımları olan şeker fabrikaları AKP tarafından haraç mezat satışa çıkarıldı, bir çoğunun ihalesi tamamlandı.

Niğde'nin Bor ilçesindeki ve Yozgat'taki şeker fabrikaları, kamuoyunun Doğuş Çay olarak tanıdığı Doğuş Yiyecek İçecek A.Ş.'ye satıldı. Şirket, Bor Şeker Fabrikası'nı 336 milyona, Yozgat Şeker Fabrikası'nı 275 milyona almış oldu.

Peki kimdir bu, bir haftada 611 milyon ödeyerek iki şeker fabrikasını satın alan Karakan Ailesi?

Bir aile şirketi olan Doğuş Çay'ın yönetim kurulu başkanı Süleyman Karakan, başkan yardımcısı Alpaslan Karakan, yönetim kurulu üyeleri Harika Karakan ve Bilge Kaan Karakan. 1985'te küçük bir aile şirketi olarak kurulan ve sadece çay ile işe başlayan Doğuş Çay, AKP'li yıllarda daha da büyüdü. Başka yiyecek gruplarına da el atan şirket, 2008'den sonra İzmir'in Ödemiş ilçesinde domates salçası ve konserve, 2013'te Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde cips işine el attı. Kraft Gıda'yı satın alan ve Patos, Cipso, Çerezos markalarıyla yola devam eden sile şirketi, büyüyünce Doğuş Yiyecek ve İçecek A.Ş. adını aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İNŞAATI

Karakan Ailesi'nin "sosyal sorumluluk" adı altında yaptığı işlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi inşaatını üstlenmek oldu. Üniversitenin inşaat ve diğer tüm masraflarını karşılayan aile, 2018 yılına hızlı bir giriş yaparak, AKP'nin haraç mezat satışa çıkardığı çay fabrikalarından ikisini satın aldı.

RTE ÜNİVERSİTESİ'Nİ GELİŞTİRME VAKFI'NDA DA KARAKAN AİLESİ VAR

Karakan Ailesi'nin en büyük üyesi, şirketlerin yönetim kurulu başkanı Süleyman Karakan, sadece RTE Üniversitesi'nin inşaatını üstenmekle kalmadı, daha sonra Tayyip Erdoğan'ın etrafına kümelenen patron arkadaşlarıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın kurucuları arasında da yer aldı.

"BÜYÜKSÜN PATRON" TEMALI CİPS REKLAMI

Şirket, Kraft Gıda'yı aldıktan sonra ürettikleri cipsler için bir televizyon reklamı çekip yayımladılar. Cipslerin reklam sloganının "Büyüksün patron" olması da hayli dikkat çekti. AKP destekçisi Sinan Çetin'in hem yönetip hem oynadığı Doğuş Çay reklamlarındaki "En güzel çay Doğuş Çay" sloganı akıllarda kalan bir ifade oldu.

BİR DE İŞÇİLERE SORALIM: EN GÜZEL ÇAY DOĞUŞ ÇAY MI?

2012 yılında Doğuş Çay'ın Ordu fabrikasında çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları ve 15 ay geçmesine rağmen zam yapılmaması nedeniyle iş bırakmıştı. İşçilerden 40'ı haklarını aradıkları için işten atılmış, sendikanın araya girmesiyle işçiler işlerine geri dönmüştü.

Geçen yıl da Rize Pazar ilçesindeki Doğuş Çay fabrikasında 26 yaşındaki işçi Tolga Altınbaş, vücudunun iş makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirmişti.