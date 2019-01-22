Okul harçlığı için yarıyıl tatilinde işe başladı: İşe giderken yaşamını yitirdi

Denizli’de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için işe başladığı butiğe giderken minibüsün altında kalan 16 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

Denizli’de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giderken minibüsün altında kalan 16 yaşındaki Zinnur Tomay yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar mahallesinde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnur Tomay’a çarptı. Zinnur Tomay, minibüsün altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 10’uncu sınıf öğrencisi olan Zinnur Tomay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN İŞE GİDİYORDU

Tomay’ın, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için bir butikte çalıştığı, kazanın da işe gittiği sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Dört kardeşin ikincisi olan Tomay’ın anne ve babasının da bir tekstil atölyesinde çalıştığı ifade edildi.

Tomay’ın cansız bedeni, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Minibüs şoförü Kaya ise gözaltına alındı.