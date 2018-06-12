OHAL yine patronların imdadına yetişti: Hugo Boss işçisine eylem yasağı

İzmir'de sendikal çalışmaları nedeniyle işten çıkarılan Hugo Boss işçilerinin direnişine OHAL bahanesiyle engel getirildi. İzmir Valiliği OHAL gerekçesini, bir kez daha patronlar lehine kullanarak işçilerin her gün Hugo Boss mağazası önünde eylem yapmasını yasakladı.

İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Alman giyim fabrikası Hugo Boss'ta sendikalaşma mücadelesi yürüten işçilerinin her gün mağaza önünde sürdürdüğü oturma eylemi, İzmir Valiliği tarafından OHAL bahanesiyle engellendi. İşçiler, sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre AKP iktidarının darbe girişimi sonrasında ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) bir kez daha patronların imdadına yetişti. Son olarak İzmir Valiliği, OHAL bahanesini Hugo Boss patronları lehine kullandı. Yaklaşık iki yıldır süren OHAL'i ileri süren valilik, sendika hakkı için direnen Hugo Boss işçilerine engel oldu.

TEKSİF'e üye oldukları için işten çıkarılan işçiler ve seçilmiş işçi temsilcisi, Hugo Boss'un bulunduğu Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) önündeki eylemlerini daha görünür kılmak için Gaziemir merkezdeki mağazanın önüne taşımıştı. İşçiler, 23 Mayıs'tan itibaren her gün, günün çeşitli saatlerinde mağaza önünde yaptıkları sessiz oturma eylemi ile sendikal hakların tanınmasını talep ediyordu.

VALİLİK YASAKLADI

Oturma eylemi, işçilerin verdikleri mücadelenin kamuoyuna ulaşması için etkili oldu. Buradaki eyleme aralarında Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adaylarının yanı sıra CHP ve HDP adaylarının da bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü ziyarete gelmişti. Birçok yerel gazete de işçilerin haberini yapmıştı.

Ancak patronun talebi doğrultusunda Hugo Boss işçilerinin oturma eylemine yasak konuldu. Gaziemir Kaymakamlığı aracılığıyla yollanan yasak kararında "Söz konusu oturma eyleminin 11.06.2018 tarihinden itibaren yapılmasının Kaymakamlık Makamının 11.06.2018 gün ve 2018/6482 sayılı olurlar ile 2935 Olağanüstü Hal Kanununun 11 / m Maddesi, 5442 İI idaresi kanununun 32. Maddesi (a), (ç) bendleri ve 2918 Karayolları Trafik kanununun 68. madde (e) bendi uyarınca uygun görülmediği…" ifadelerine yer verildi.