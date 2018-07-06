OECD'nin istihdam raporu: Türkiye işsizlik oranında dünyanın en kötüleri arasında

Ortalama işsizlik oranının yüzde 5,9 olduğu OECD ülkeleri arasında Türkiye yüzde 11,2 işsizlik oranıyla birçok ülkeyi geride bıraktı. Türkiye, işsizlik, istihdam oranı, işgücüne katılım oranı ve reel ücret artışı alanlarında dünyada en kötü ülkeler arasında yer aldı.

OECD'nin yayımladığı yeni istihdam raporuna göre ortalama işsizlik oranının yüzde 5,9 olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Türkiye’de bu oran 11,2.

Raporda Türkiye işsizlik, istihdam oranı, işgücüne katılım oranı ve reel ücret artışı alanlarında dünyada en kötü ülkeler arasında yer aldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre OECD, işsizlik verilerine dair yeni bir rapor yayımladı. Bu raporda Türkiye, işsizlik, istihdam oranı, "emeğin eksik kullanımı" ve reel ücret artışı alanlarında dünyada en kötü ülkeler arasında yer aldı. Milyonlarca insanın işgücüne katılmadığı, katılanların da uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle karşı karşıya kaldığı belirtildi. OECD üyesi 35 ülkede 2017 yılında ortalama işsizlik yüzde 5,9 olurken, Türkiye yüzde 11,2’lik oranla ortalamanın çok üzerinde yer aldı. OECD ülkelerinde küresel finansal kriz öncesinde yüzde 6,3 olan ortalama işsizlik 2017’de kriz öncesi seviyenin altına gerilerken, Türkiye’de 2006’da yüzde 10,5 olan oranda 2017’de 0,7 puanlık artış kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI OECD ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA

OECD’nin poruna göre İzlanda’da yüzde 87,2, İsveç’te yüzde 81,8, Japonya’da yüzde 80,3 olan işgücüne katılım oranı Türkiye’de yüzde 55,3’te kaldı ve küresel finans krizi dönemine göre istihdamda artış kaydetse de Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı. İş aramayanlar, işsizler ile gönülsüz yarı zamanlı çalışanları içeren "emeğin eksik kullanımı"nda da Türkiye, yüzde 45’i aşan oranla OECD’de ilk sırada yer aldı.

(soL'un notu: Türkiye'de işgücüne katılım oranının düşüklüğü kadınların üçte ikisinin işgücüne katılmamasından kaynaklanıyor.)

REEL ÜCRETLERDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER

OECD genelinde, reel ortalama yıllık ücretler 2007-2017 döneminde 2000-2007 dönemine göre gerilerken, ABD, İtalya ve İspanya’nın yanısıra Türkiye’de de 2017’de bu alanda gerileme kaydedildi. OECD ülkelerinde 2017 reel ücretler yüzde 0,3 seviyelerinde artarken, Türkiye’de düşüş kaydedildi. Türkiye’de 2017’nin ilk ve ikinci çeyreğinde yıllık reel ücretlerde Türkiye’de yüzde 1’ler seviyesinde artışlar kaydedilirken, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yüzde 3’ler düzeyinde gerileme kaydedildi. Özellikle sanayide kaydedilen verimlilik artışları ücretlere yansımadı ve reel birim ücretlerde son yıllarda önemli düşüşler kaydedildi.

(soL'un notu: 2018'in ilk yarısında kur ve enflasyondaki gelişmelerle birlikte reel ücret gerilemesinin çok daha yüksek rakamlara ulaştığı tahmin ediliyor.)