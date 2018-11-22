ODTÜ'lü öğrenciler ve emekçiler Flormar direnişçileri ile buluştu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri ve emekçileri, direnişin 192. gününde Flormar direnişçilerini ağırladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri ve emekçileri, direnişin 192. gününde Flormar direnişçilerini ağırladı. Engelleme girişimlerine rağmen ODTÜ Eğitim-Sen ve öğrenci topluluklarının da desteğiyle gerçekleştirilen buluşmada, üç Flormar direnişçisi, direnişlerine nasıl başladıklarını ve direniş sürecinde yaşadıklarını ODTÜ'lülerle paylaştı.

Sendikalı olmaya ilk karar verdikleri süreçte az kişi olmalarına rağmen haklı oldukları için direnmeye karar verdiklerini dile getiren direnişçiler, bundan sonra da direnişlerinde geri adım atmayacaklarını söylediler.

Etkinlik sonunda direnişe ilişkin sorularını yönelten ODTÜ öğrenci ve emekçileri, Flormar işçilerine verdikleri desteği dile getirdiler. Dayanışma ve örgütlenmenin öneminin bir kez daha altının çizildiği buluşmada, örgütlü patronların karşısında ancak örgütlü bir işçi sınıfının durabileceği hatırlatıldı.