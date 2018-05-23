Nobel ödüllü ekonomist: Türkiye serbest düşüşte

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, gelişmekte olan piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye ekonomisi için 'etkileyici şekilde serbest düşüşte' yorumunda bulundu.

Nobel ödüllü ekonomist ve New York Times yazarı Paul Krugman, Türkiye ekonomisi ve gelişmekte olan piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Krugman Türkiye ekonomisi için "serbest düşüşte" ifadesini kullandı.

Paul Krugman, Twitter'da paylaştığı mesajında "Türk ekonomisi serbest düşüşte" ifadelerini kullandı. Krugman “1997'deki gibi parti mi yapacağız? Gelişmekte olan piyasalarda bir şeyler oluyor, en azından eski tarz bir kur/mali krizin kokusuyla birlikte. Türkiye etkileyici şekilde serbest düşüşte” dedi.

Arjantin ekonomisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Krugman “Arjantin de sert faiz artırımına rağmen iyi gözükmüyor. Şirket borçlarında yükselme var. Borçlarının çoğu dolar cinsinden” diye yazdı.

1997 yılında yaşanan ekonomik krizin bir benzerinin gelebileceğini söyleyen ünlü ekonomist, “Gelişmekte olan ülke para birimleri düşüyor, şirket borçları fırlıyor, ekonomi üzerinde baskı oluşuyor, kur daha fazla yükselmeye başlıyor. Rakamlar eskisi kadar iyi gözükmüyor, Türkiye’nin büyük bir cari açığı var. Diğer yandan dünya cevap vermeye hazır değil, Avrupa’da faizler 0, ABD’de de düşük” ifadelerini kullandı.

Krugman, “Yeni bir global kriz mi görüyoruz? Muhtemelen hayır, eskiden ufukta bir kriz işareti yok, diyordum. Şimdi bunu diyemiyorum. Biraz korkutucu şeyler var” diye konuştu.