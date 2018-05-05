Nisan'da en az 177 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Türkiye'de Nisan ayında fabrikalarda, tarlalarda, inşaatlarda, atölyelerde, ofis ve plazalarda meydana gelen çeşitli iş cinayetlerinde en az 177 işçi yaşamını yitirdi. 2018'in ilk dört ayında da en az 575 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Nisan ayının iş cinayetleri raporu açıklandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin basından, meslek odalarından, sendikalardan, iş yeri hekimlerinden, işçi ailelerinden derlediği bilgilerden oluşturulan rapor yayımlandı. Rapora göre Nisan ayında çeşitli iş cinayetlerinde en az 177 işçi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitirenlerin dördünün çocuk işçi olduğu vurgulandı. Ölenlerin 10’unun kadın işçi, 167’sinin erkek işçi olduğu, kadın işçi cinayetlerinin tarım, tekstil, eğitim, büro ve sağlık iş kollarında meydana geldiği kaydedildi.

Buna göre Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 126 ve Nisan ayında en az 177 işçi olmak üzere Türkiye’de 2018'in ilk dört ayında en az 575 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.