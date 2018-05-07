Nestle'den Starbucks'la 7,15 milyar dolarlık anlaşma

Dünyanın en büyük gıda firması olarak bilinen Nestle, Starbucks ürünlerini satma hakkı için şirketle 7,15 milyar dolar değerinde anlaşmaya vardı.

İsviçre merkezli gıda devi Nestle, Starbucks ürünlerini satma hakkını elde etmek için Amerikalı şirkete 7,15 milyar dolar ödeyecek.

Nestle'nin bu anlaşmayla birlikte konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Starbucks, bu anlaşmadan 2020'ye kadar yaklaşık 20 milyar dolar getiri beklediklerini açıkladı.

Nestle ise, bu sürecin olumlu bir katkı yapmasını ve 2019 büyüme hedeflerine ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Anlaşmaya bağlı olarak 500 Starbucks çalışanı da Nestle'ye katılmış olacak.

Euromonitor analizcisi Matthew Barry, Nestle'nin sektörün şu anda en büyük firması olduğu, bu anlaşmayla beraber güçleneceği ancak liderlik pozisyonunun eskisi gibi güvende olmadığı değerlendirmesini yaptı.

