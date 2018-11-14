Müze inşaatında işçiler alacaklarını bekliyor

Samsun'da inşaatı devam eden arkeoloji ve etnoğrafya müzesi işçileri, vaat edilmesine rağmen ücretleri yine ödenmeyince inşaata çıkarak alacaklarını beklemeye başladılar. Patronların Ensesindeyiz Ağı, işçileri ziyaret ederek sorunlarının takipçisi olacaklarını söylediler.

Samsun Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi olarak tasarlanan binanın inşaatında işçiler ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle eylemde... Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, sabahleyin Makro işçilerinin de katılımıyla şantiyeyi ziyaret ederken, öğleden sonra ücretlerin yatmaması üzerinde işçiler yeniden eyleme başladı.

ÜÇ AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

Yaklaşık üç aydır ücretlerini alamayan işçiler arasında bulunan gurbetçiler, alacaklarını tahsil edemeden memleketlerine dönmeye zorlandıklarını ifade ederek, dün inşaat halindeki binanın üstüne çıktılar. Yaptıkları eylem Samsun yerel basınına yansırken, taşeron firma ücretleri ödemeyi vaat etti. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, şantiyede işçileri ziyarete gelerek, taleplerini dinledi. İşçiler öğleden sonra paralarının yatırılacağının vaat edildiğini söylediler, ancak öğleden sonra kendilerine "paraların patronun kız kardeşi olan muhasebeci tarafından kaçırıldığı" söylenince yeniden binaya çıkarak eyleme başladıklarını duyurdular.

'UYANIK’ ŞİRKET

Patronların Ensesindeyiz heyetinin ziyaretinde, inşaatta farklı ekiplerden oluşan 56 işçi içerisinde bu soruna tepki gösteren gurbetçi işçilerle görüşüldü. İşçiler, ay başında inşaatın durduğunu anlatarak, “Biz yaklaşık dört buçuk-beş aydır buradayız. Bayrama kadar alacaklarımızı aldık, sıkıntı yaşamadık. Ancak iki buçuk-üç aydır paramızı alamıyoruz. Yarın, öbür gün, haftaya, yok iflas oldu, yok ödenek yok devlette derken türlü bahanelerle erteleniyor. 15 gündür boş boş duruyoruz” dediler. Samsunlu ekiplerin evlerine ve başka işlere gittiklerini, gurbetçi olanlarınsa orta yerde kaldığını söylediler.

İşçilerin bağlı olduğu "Metehan" adlı taşeron şirkete, onun üstündeki "Uyanıklar" adlı şirketin para vermediği öğrenildi. İşçiler, Uyanıklar İnşaat şirketi sahibinin CHP’li Veysel Uyanık olduğunu bildirdiler. 2002’de CHP’nin Bitlis 1. sıra milletvekili adayı, 2018 seçimlerinde de Bitlis aday adayı olan Uyanık, 1999-2009 arasında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, beş yıl süreyle Formüla 1 Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuş. Veysel Uyanık’ın sosyal medyada “Bizde milli duruşumuzu bugün tüm dolarlarımızı bozdurarak destek vermeye çalıştık, çünkü hepimiz aynı gemideyiz” şeklinde bulunuyor.

İşçiler burada uyuyor!

BÜYÜKŞEHİR VE KÜLTÜR BAKANLIĞI GÖRMEZDEN GELİYOR

Ağır iş olduğu için yevmiye usulü çalıştıklarını anlatan bir işçi, “Asgari ücretle memlekette de çalışırız, 1600 yetmediği için buraya geldik” dedi. Kendisinin 8 bin 500, bazı işçilerin 10 bin lira alacağı bulunduğunu ifade eden işçi, ücretlerin asgari ücret olarak yatırıldığını, geri kalanın elden verildiğini anlattı.

Bir başka işçi de, “Bize şu anda vaat ettikleri, elden verecekleri olan para. Asgariyi daha sonra yatıracaklarını belirttiler” dedi.

Ekim ayından beri asgari ücretlerin de yatırılmadığını, elden verilecek paranın alacaklarının yarısı olduğunu anlatan işçiler, dün söz verilen paranın bunun yarısı olduğunu belirterek, alacaklarının çeyreğinin verileceği söylenip onun da verilmemesine tepki gösterdiler. SGK'ye şikayette bulunduklarını, kurumun birkaç gün içinde gelip işçiler oradayken tespit yapacağını, fakat işverenin kendilerini göndermek istediğini anlattılar.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Bakanlığı’nın projede pay sahibi olduğunu anımsatan işçiler, devletin ağır işte asgari ücrete işçi çalıştırmasının zaten yanlış olduğunu belirttiler. Büyükşehir’e sorunlarını dile getirmek için gittiklerinde, randevunuz yok diye kapıdan çevrildiklerini, Kültür Bakanlığı’ndan şantiyeye gelen denetçilerin de işçilerin yanına gelmeyip inşaatın arkasından şantiye şefliğine gittiğini anlattılar. Alacaklarını beklerken yemekhane ve yatakhane olarak kullandıkları barakaların durumunun içler acısı olduğunu ifade eden işçiler devletin ilgisizliğine isyan ettiler.

Burada yemek yiyorlar!

‘KRİZ GARİBANI VURUYOR'

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan iş cinayetleri, eylemler ve tutuklamalardan haberdar olduklarını söyleyen bir işçi, daha önce çalıştığı bir inşaatta mimarın şap boşluğuna düşerek vücuduna demirler saplandığı ancak inşaatın devam ettiği örneğini verdi. İş kazalarında işçinin dikkatsizliği bahane edilerek kendilerinin suçlandığını, ölenin umursanmadığından yakınan işçiler, “İşçiler olmasaydı bu binalar yükselmezdi, bu zenginler paralarına para katmazdı. Ezilenler işçiler oluyor. Kriz vurdu Türkiye’yi diyorlar. Kriz vurdu mu garibana vuruyor. Kriz yükseldi mi zengine yükseliyor” dediler.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı heyeti, işçilerin yaşadıkları bu sorunların Samsun halkıyla paylaşacağını belirtti. Aralarında Makro işçilerinin de temsil edildiği PE heyeti, işçiler alacaklarını alamazlarsa onlarla birlikte dayanışmayı büyüteceklerini, Makro işçilerinin haftalık çalışmalarında kendi seslerini de duyurabileceklerini ifade ettiler.

Patronların Ensesindeyiz heyeti, şantiye şefiyle de görüştü. Şantiye yetkilileri işçilere alacaklarının verilmesi için uğraştıklarını, alacaklarının tamamının verileceğini ve kısa sürede işin yeniden başlayacağını beyan ettiler.

ÖDÜLLÜ MÜZE, PARASIZ ŞANTİYE

Samsun Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Valiliğin yanındaki binadayken geçen yıllarda fiziki yetersizlikler gerekçe gösterilerek kapanmıştı. Samsun Limanı ile stat arasında kalan 13 bin 214 metrekarelik alana devasa bir müze binası projesi başlatılmıştı. 65 milyon TL’ye mal olacak projenin finansmanının yüzde 75’i Kültür ve Turizm Bakanlığı, yüzde 25’i Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanıyor. Müze, 16. Ulusal Mimarlık Sergisi Ödülleri’nde proje dalında mimari ödülüne layık bulunmuştu.