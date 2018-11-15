Müze inşaatı işçilerinin örgütlü mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Samsun'da yeni inşa edilen Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi şantiyesinde çalışan ve maaşları ödenmeyen işçilerin eylemi kazanımla sonuçlandı.

Samsun'da yeni Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nin inşaatında çalışan işçilerin eylemleri kazanımla sonuçlandı. Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının ziyareti sonrası muhasebecinin kaçırdığı söylenen paraları getirdiği ve işçilerin taleplerinin yerine getirildiği öğrenildi.

Müze inşaatında aylardır maaşını alamayan ve haftalardır durmuş olan inşaatta bekleyen gurbetçi işçiler inşaatın üstüne çıkarak eylemlerle seslerini duyurmuşlardı. Samsun'da önceki hafta oluşturulan Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı bir heyetle şantiyeyi ziyaret etmiş, işçilerin gündemini kamuoyuna taşımışlardı.

ÜCRETLERİN BİR KISMI VERİLDİ, KALANI HAFTAYA YATIRILACAK

İşçiler, iki günlük eylemleri sonrası talep ettikleri asgari ücretin dışındaki hak edişlerini aldıklarını ve memleketlerine döneceklerini bildirdiler. Hak edişlerinin asgari ücret kısmının ise bir hafta ila 10 gün arasında yatırılacağının söylendiğini aktardılar. Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı temsilcileri işçilerin alacaklarının tamamının yatırılmasının takipçisi olacaklarını beyan ettiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı'nın ortak müze projesi, tam bir yıl önce ulusal basında çıkan haberlerde övülmüştü. Dönemin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve şimdi AKP Samsun milletvekili olan Yusuf Ziya Yılmaz, projeden “sergi alanları, hediyelik eşya satış yerleri, yeme-içme alanları, toplantı ve eğitim salonlarıyla bir müzeden ziyade sosyal alan” olarak söz etmişti. AVM tarzı yeni müze projesi, “Türkiye’deki en modern ve fonksiyonel müzelerden biri” olarak duyurulmuştu.

'GÜÇLÜ YÜKLENİCİ FİRMA' DEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt yüklenici firmayla ilgili “Güçlü bir firma. Daha önceki taahhütlerinde de anlaşılıyor ki zamanında bitirecek” demişti. Yurt'tan Genel Sekreter Yardımcılığı görevini devralan Zennube Albayrak ise 2018 Nisan ayında çıkan bir haberde müzenin kaba inşaatının yüzde 80 oranında tamamlandığı, 2018 sonunda hizmete girmesini planladıklarını açıklamıştı.