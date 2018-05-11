MÜSİAD Başkanı: Enflasyonu kontrol altına alma çabası artırılmalı

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, döviz kurunun yükselişinin en önemli sebebinin enflasyon olduğu söyledi. Kaan, enflasyonun kontrol altına alınması için üretimin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Samsun'da "Bölgesel kalkınmada MÜSİAD'ın rolü" konulu programda yaptığı konuşmada erken seçim kararının iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, "Bizler güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni sistemle birlikte hedefimize daha kararlı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizden de hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Döviz kurunun yükselmesinin önemli sebeplerinden birisinin enflasyon olduğu söyleyen Kaan, enflasyonun kontrol altına alınmasını gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"2017 yılında döviz kurunda son derece ciddi dalgalanmalar yaşandı. Türk lirası, dolar karşısında yüzde 8, avro karşısında ise yüzde 22 değer kaybına uğradı. İş dünyası bu dalgalanmalar mühim olduğunda hemen hemen tüm sektörlerde dövize odaklanmış durumda. Hatta tüketime baktığımızda tüketicinin de kendisini kıstığını görüyoruz. Bu derin sorun nedir? Bu gerçek enflasyon. Yani bu dalgalanmalardan daha büyük bir sorun enflasyon. Döviz kurunun yükselmesinin önemli sebeplerinden birisi de insanların paranın değerini koruma istediğidir. Paranın değer kaybının nedeni ise enflasyondur. Enflasyon ekonomik, sosyal hayatta siyasal maliyeti olan bir vakadır. Enflasyon kontrol altına alınabilirse liranın alım gücü dolayısı ile değeri korunmuş olur. Köklü çözüm, bizim 'ana sorun' dediğimiz enflasyonun kontrol altına alınmasıdır."