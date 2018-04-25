Murat Ülker'in 6,5 milyar dolarlık 'kıvancı'

Türkiye'nin en büyük gıda tekellerinden olan Ülker markasının sahibi Yıldız Holding, 6,5 milyar dolarlık irili ufaklı 400 ayrı kredi borcunu yeniden yapılandırmış ve "Ülker krizde" haberleri uzun süre tartışma konusu olmuştu. Ülker'in patronu Murat Ülker, yapılandırmanın detaylarını açıkladı.

Bisküvi-çikolata tekeli Ülker, 2018'in yılına "kriz", "borç", "yapılandırma" tartışmalarıyla girmiş, kamuoyunda "Ülker krizde" haberleri uzun süre tartışılmıştı. Grup aralarında Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası gibi bankaların da olduğu 10 bankaya mektup yazarak 6,5 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılmasını istemişti. En büyük alacaklının Akbank olduğu belirtilmişti. Borç yapılandırmasında konsorsiyum liderliğini Koç'un Yapı Kredi Bankası üstlenmişti. Mart ayında tüm krize ve borca rağmen grubun kârlarını katlamayı sürdürdüğü Türkiye'de Ülker'in de 2017'yi 431 milyon TL net kârla tamamladığı ortaya çıkmıştı.

Yıldız Holding patronu Murat Ülker, 6,5 milyar dolarlık irili ufaklı 400 ayrı kredi borcunu nasıl yapılandırdığını anlattı.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre, Murat Ülker 6.5 milyar dolarlık kredi borcu yapılandırmasına ilişkin, “Kısa vadeli 400 ayrı kredi borcumuz vardı. Bunların hepsini kapatıp uzun vadeli tek borca indirmek istedik. Bankalar 'Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcun tamamını kapatır, üstüne de bana 15 milyar lira kalır' deyince ikna oldu” dedi. Ülker ayrıca Türkiye’de olduğunu, kovsalar bile gitmeyeceğini söyledi.

Munyar yazısında Ülker'in borçlarının yapılandırılması sürecini şöyle anlattı:

YIıldız Holding’in bankalara 6.5 milyar dolarlık kredi borcu pazarlığına ilişkin mektubu göndermeden 5-6 ay önceydi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, şirketteki kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptı:

400 AYRI KREDİ VARDI, HEPSİ SPOT VE ROTATİF KREDİLER

- Şirketlerimizin bankalardan kullandığı 400 ayrı kredi var. Hemen hepsi spot ve rotatif krediler. Yani vadeleri 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Yani günde 1’den fazla krediye denk geliyor. Bu kredilerin vadelerini uzatmak için bir formül bulmalıyız.

ŞANTAJ TAVSİYESİYLE PAZARLIK MASASI KURULDU

Ülker, borçlarının vadesini uzatma arayışını bankalara nasıl anlatacağını düşünürken, geçmişte adı Emlak Bankası ve Egebank’la çok anılan avukat Aydoğan Semizer’le yolu kesişti. Bu operasyon için danışman seçtiği Semizer’in ilk tavsiyesi şu oldu:

- Öncelikle bankalara, “Biz kredi taksitlerini ödemeyi durduruyoruz” diyeceksiniz. Ödemeye devam ederken masaya oturursanız, her banka kendi ödemesinin sürmesini ister. O zaman da hedeflediğiniz sağlıklı sonuca ulaşamazsınız.

Alacaklı bankalara mektup gönderildi, görüşmeye oturuldu. Ülker ve ekibi tabloyu kendi pencerelerinden açtı:

- 6,5 milyar dolarlık 400 ayrı kredi bizim için indefinite (belirsiz) bir durum yaratıyor. Tamam, ülkemizde kredi sistemi böyle çalışıyor ama bu da uzun vadeli önümüzü görmemizi zorlaştırıyor. Kredilerin vadesini uzatmamız gerekiyor.

Ülker ve ekibi, şu formülü ortaya koydu:

- Biz şirketlerimizin hepsinin borcunu Yıldız Holding’te topluyoruz. Borçlu tek muhatap Yıldız Holding olacak. Siz bize uzun vadeli 6.5 milyar dolar kredi açın. Bankalarınıza olan kısa vadeli borçlarımızı kapatalım. Yıldız Holding uzun vadeye yayılan tek borcu size ödesin.

Bir büyük bankanın genel müdürü itiraz etti:

- Bu uygulamaya başlarsak başka gruplar için de kapı açılır.

Ülker şu yanıtı verdi:

- Bizim 3 yıllık kredilerin faizini ödeyebilecek kaynağımız var. Ancak 3 yıl sonra gelip size “Deniz bitti, ödeyemiyorum” demem daha mı iyi olur. Bu işi sürdürülebilir hale çevirmek lazım.

Ardından ekledi:

- Bakın beyler, 55’i Türkiye’de, 80 tane fabrikam var. Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcun tamamını kapatır, üstüne de bana 15 milyar lira kalır. Önemli olan sistemi sağlıklı çalıştırmak. Bankaların önceliği işi canlı tutmak olmalı.

TEKLİFE 'BİZ VARIZ' DİYEN İLK BANKA

Bir başka büyük bankanın genel müdürü söz aldı:

- Biz borçlarınızı yeniden yapılandırmaya varız.

Bir büyük banka daha bu formüle sıcak baktı:

- (...) bankası konsorsiyum lideri olsun. Yıldız Holding’e 6.5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi açalım.

Konsorsiyumu oluşturan bankalar, 6.5 milyar dolar için vadeyi de belirledi:

- 4 yılı sadece faiz ödemeli, 8 yıl vade olacak.

Derken alacaklı 15 banka aynı noktada buluştu:

- Uzun vadeli krediden payımıza düşeni devreye almak üzere işlemleri başlatıyoruz.

Gergin başlayan görüşmelerin ardından ulaşılan aşama Murat Ülker’i memnun etti:

- Bankalar çok anlayışlı ve yapıcı oldu...

Yıldız Holding’in yurt dışındaki uzun vadeliler dahil, 9 milyar dolar borcunun olduğu, 6.5 milyar dolarlık bölümü için yeniden yapılandırma istediği ilk duyulduğunda tedirginik yarattı...

Şimdi, 6.5 milyar doları 8 yıl vadeye yaymaya dönük anlaşmayı işlem aşamasına getiren Ülker rahatlamış görünüyor...

ÜLKER, YAPILANDIRMA İŞİNİ MEHMET ŞİMŞEK'LE DE GÖRÜŞMÜŞ

Murat Ülker, kredileri yeniden yapılandırma operasyonunu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’le görüştüğünü belirtti.

Ülker, Şimşek'le görüşmesini şöyle anlattı:

"Sayın Şimşek, 'Piyasalar genelde iyi. Bütün dünyada iyi' dedi. Gelecekte ne gördüğünü sordum. 'Yazdan sonra mutlaka kış gelir ama zamanını bilemem' cevabı verdi.

Şimşek’in “Kredi yeniden yapılandırma işi nereden çıktı?” diye sorduğunu aktarıp, sürdürdü:

"Kendisine 400 dolayında kredimizin vadelerinin 6 ay ile 1 yıl arasında değiştiğini anlattım ve ekledim: Hava güneşliyken şemsiye edinmek istedim. Malum, yağmur yağınca kimse şemsiye vermiyor."