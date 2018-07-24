Murat Çeçen: Hastane boş da olsa dolu da 25 yıl kira alacağız

Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastanelerini üstlenen CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, Dünya gazetesine konuştu. Çeçen, Şehir Hastaneleriyle ilgili eleştirilere yanıt vermeye çalıştığı söyleşide, amacına ulaşamıyor, aksine eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu kanıtlıyor.

Şehir Hastanesi projeleri üzerinden 2002-2017 döneminde yapılan özelleştirmelerle sermaye aktarılan kaynağın en kötümser tahminle dörtte biri kadar yeni bir aktarım yapılacağı tahmin ediliyor. AKP yandaşı sermaye gruplarının yanında geleneksel sermaye grupları, uluslararası sermaye ve finans tekellerinin de ihya olduğu görülüyor. Bir ucunda Dünya Bankası tasarımının durduğu model General Electric, Siemens gibi ‘sağlık teknolojisi’ tekellerinin kısa sürede büyük kazançlar elde etmesini sağlarken Rönesans, Akfen, IC İçtaş, Türkerler, GAMA’nın yanısıra Fransız ve İtalyan taahhüt şirketleri de kazanıyor.

Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastanelerini üstlenen CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen Dünya gazetesinde yer alan söyleşisinde Bilkent ve Mersin’den sonra yeni ihalelerin “peşinde” olduklarını, 3 milyar avro yatırıma hazırlandıklarını söylüyor. Şehir hastaneleri etrafındaki tartışmaların yatırımcıyı “yorduğundan” şikayet eden Çeçen "Para çok korkaktır, hemen kaçar, kendini güvende hissetmeli" diyor. Türkiye'nin bölgenin sağlık üssü olabileceğini ileri süren Çeçen projelerin hızlanması için "bürokrasinin bu vizyona inanması gerektiğini" de vurguluyor.

IC İçtaş’ın kurucusu ve ana hissedarı İbrahim Çeçen’in oğlu Murat Çeçen’in sahibi olduğu CCN Holding, IC İçtaş’ın “kardeş” kuruluşu. AKP döneminin hızlı büyüyenleri arasında yer alan IC İçtaş, Limak, Kolin, Cengiz gibi gruplarla benzerlik gösteren, AKP öncesinde kamu ihalelerinde yerel ağırlığı bulunan bir grup. Ancak 2000’li yıllardaki özelleştirmeler ve ulaştırma projelerinde elde edilen imtiyazlarla büyük bir sıçrama yaşayan grup, Astaldi ile birlikte 3. Köprü yapımını üstlendi. CCN Holding’in üstlendiği ilk açılan Şehir Hastanesi olan Mersin ve Ankara Bilkent’in yatırım tutarı 1,5 milyar dolar civarında, 25 yıllık kira ödemesi de 4 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. AKP iktidarı döneminde Antalya Havaalanı başta olmak üzere havalimanı işletmeciliği, liman, marina işletmeciliği enerji ve turizm yatırımlarıyla büyüyen grubun cirosu 1,5-2 milyar dolar aralığında ve Şehir Hastanelerinden gelen katkının çok yüksek olacağı görülüyor.

Çeçen, Dünya gazetesinin sorularına verdiği yanıtlarla Şehir Hastanelerine ilişkin bir dizi eleştiriyi boşa düşürmeye çalışırken başarılı olamıyor, aksine eleştirileri teyid eden açıklamalar yapıyor: