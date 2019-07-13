Mücadele eden kazanıyor: Erzincan'da köylüler suya kavuştu

Erzincan'da Akbulut Sulama Birliği'nin borcu nedeniyle elektriği kesilince su pompalanamayan köylerdeki çiftçiler bugün yaptıkları eylemin ardından suya kavuştular.

Erzincan'da Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'nin, borçları nedeniyle Akbulut Sulama Birliği'ne elektriği kesmesinin ardından köylere su ulaştıran pompalar da işlevsiz kalarak çiftçileri susuz bıraktı.

Köylüler günlerdir yaptıkları eylemlerin ardından dün şirkete geri adım attırarak suya kavuştular.

Su pompalaması yapılamayan köylerde yaklaşık 30 bin çiftçinin ekinleri zarar görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Aras Elektrik Dağıtım Şirketi önünde basın açıklaması yapan köylüler, dün daha kalabalık bir şekilde traktörleriyle kent merkezine gelerek eylem yaptılar.

Köylüler Dörtyol'da yaptıkları basın açıklamasında iki kez mahkeme tarafından "enerji tekrar bağlanmalı" kararı alınmasına karşın şirketin kararı uygulamadığını belirterek durumu protesto ettiler. Köylüler şirketin bu tutumu yüzünden ekinlerinin zarar gördüğünü söylediler.

Çiftçilerin mücadelesi ve çeşitli kurumların girişimi şirkete geri adım attırdı.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Taner Geyik yaptığı açıklamada şu anda P1 ve P2 pompalarının aktif olduğunu ve suyun çiftçilere ulaştığını açıkladı.

