MTA taşerondan vazgeçemiyor!

Kamuda taşeron işçisi çalıştırılması yönteminden vazgeçilmesine ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen, bazı kamu kurumları taşerondan vazgeçemiyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, taşeron işçisi alımı için ihale ilanı yayımladı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nün “14 Mahalli İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihale ilanı yayımlandı.

İlanda 24 Mayıs-31 Aralık 2019 tarihleri arasında taşeron aracılığıyla 14 işçi çalıştırılması öngörülüyor.

Oysa geçen yıl kamuda taşeron aracılığıyla işçi çalıştırılması yönteminden vazgeçilmiş, gereken yasal düzenlemeler yapılmış ve "güvenlik soruşturması", "arşiv araştırması" gibi elemelerden geçebilenler, Nisan 2018 tarihine değin görev yaptıkları kurumların kadrolarına atanmışlardı.

AKP Genel Başkanı ve Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan, o tarihlerde taşeronlara ayrıca yüzde 15 yüklenici kârı ödendiğine işaret ederek, “komisyonlar dönemini bitirdiklerini” ilan etmişti.

Taşeron yönteminden vazgeçilebilmesi için yasal düzenlemelerin neredeyse bitirildiği sırada, Şubat 2018 tarihinde MTA’nın 250 personel almak amacıyla iki ayrı ihale daha açmış olması dikkat çekmişti.

MTA’nın taşeron yönteminden vazgeçmeye pek niyetinin olmadığı anlaşılıyor. 2018 yılında taşeron yöntemiyle mühendis çalıştırılması için bir ihale daha açmış, ancak ihale idare mahkemesi tarafından "kamuda sürekli ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceği” gerekçesiyle iptal edilmişti.