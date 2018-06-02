Moody's: Türkiye'ye not indirimi için inceleme

Birkaç gün önce Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indiren Moody's'den not indirimi için inceleme duyurusu geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'yi not indirimi için incelemeye aldığını duyurdu.

Moody's'den yapılan açıklamada ekonomi politikasının yönüne ilişkin belirsizlikler ve artan dış kırılganlıklar nedeniyle Türkiye'nin Ba2 olan notunun gözden geçirildiği, not indirimine yönelik bir inceleme yapıldığı vurgulandı. Türkiye'nin ödemeler dengesindeki bozulma bağlı olarak riskin arttığı, bu risk düzeyiyle mevcut notun tutarlı olmadığı belirtilirken Türkiye'nin Ba2 olan notunun indirilmesi amacıyla incelemeye alındığı ifade edildi.

Moody's birkaç gün önce Türkiye için 2018 büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e düşürmüştü.