Moody's: Türkiye'nin kredi riski yükseliyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, doların değer kazanmasının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dış borcu yüksek gelişen ekonomilerde kredi riskini yükselttiğini vurguladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı gelişen ekonomilere ilişkin raporda, doların değer kazanmasının bu ülkelerin para birimlerinde keskin bir değer kaybına yol açtığını belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında sert bir düşüş yaşamasının döviz stoklarında erimeye yol açtığına işaret edilen raporda, yüksek miktarda dış fonlamaya ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelerin kredi riskinin yükseldiği ifade edildi.

KREDİ RİSKİ ARTAN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE

Gelişmekte olan ve gelişme potansiyeli olan 40 ekonomi arasından, dolar ya da kendi para birimleri cinsinden dış borcu en yüksek olan ülkeler incelendi.

Dolar güçlenmesine en çok kırılganlık gösteren ülkeler şunlar: Arjantin, Gana, Pakistan, Sri Lanka, Zambiya ve Türkiye.

Moody's yetkilisi Alastair Wilson, durumu özetleyerek, "Yüksek cari açığı ve yüksek dış borç ödemesi olan ülkeler doların güçlenmesininin etkisine en çok maruz kalan ülkeler oldu" dedi.