Moody’s, Türkiye dahil 4 ülkeyi uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeyi uyardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Küresel Kredi Görünümü raporunu açıkladı. Raporda ”Yurtiçi siyasi riskler Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edecek" denildi.

2019 yılında küresel kredi koşullarının "ekonomik büyümenin yavaşlaması, fonlama maliyetlerinin artması, likidite şartlarının sıkılaşması ve piyasa oynaklığının geri dönmesi"nin etkisiyle "zayıflayacağı uyarısı" yapan kurum, ABD ile Çin arasında gerilim tırmandıkça ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin artacağını belirtti.

'EŞİTSİZLİK TARTIŞMALARI SİYASİ ALANA GİRECEK'

Raporda yavaş büyümenin sonuçlarının küreselleşme ve eşitsizlik tartışmalarını giderek daha fazla siyasi alana sokacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşma olmadan ayrılacağı öngörüldü.