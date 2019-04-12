Moody’s Türkiye beklentilerini açıkladı

Moody's bugün yayınladığı raporunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 17 olmasını, ekonomide yüzde 2 küçülme beklediğini ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çarşamba günü açıkladığı 2019 yılı reform programının "sınırlı içerik ve detay sunduğunu ve yapısal sorunların devam ettiğini" belirtti.

Moody’s bugün yayınladığı raporunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 17 olmasını, ekonomide yüzde 2 küçülme beklediğini ifade etti.

Resesyon öngören baz senaryoya bağlı olarak bu yıl bütçe açığının yüzde 3.3 ile hükümetin tahminlerinden daha fazla olması öngörülen raporda hükümetin ilk belirlediği bütçe açığı hedefine ulaşmak için harcama ve gelir ayarlamaları yapacağı ifade edildi.

Moody’s ayrıca Türk bankacılık sistemindeki takipteki kredilerin (NPL) gerçek seviyesini gösteren bir şeffaflık bulunmadığını belirtti.