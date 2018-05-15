Moody's analistinden 'Türkiye' açıklaması: Kredi notu için olumsuz

Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'den yeni bir açıklama geldi. Moody's analisti Dietmar Hornung, Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu söyledi.

Moody's analisti Dietmar Hornung, Türkiye'ye ilişkin raporunda olumsuz ifadeler kullandı.

Hornung, "Türkiye'nin bazı çıpaları geçtiğimiz yıl zayıfladı" ve "Türkiye'de yetkinin merkezileşmesinin 'kötü olmak zorunda olmadığı'" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Moody's analisti, "Türkiye'deki ortodoks olmayan para politikası konusunda endişeli olduklarını" belirtti.

Türkiye bankacılık sisteminin görünümünün "negatif" olduğu belirtilen raporda, Türkiye bankalarının varlık kalitesinin bozulabileceğine değinildi. Türkiye bankaları için faaliyet ortamının, yavaşlayan ekonomik büyüme, etkin olmayan para politikası, kurdaki yükseliş ve yüksek işsizlik gibi unsurlar nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Rapora göre, Moody's, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu dış şok riskinin arttığı görüşünde ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'yi izliyor.