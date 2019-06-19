Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü.

Açıklamada “Not indirimi esas itibariyle ülkenin dış kırılganlığının önemli derecede artarak bankaları, yatırımcı güveni ve mudi davranışındaki ani değişikliklere karşı daha fazla riske maruz bırakması, hükümetin mudilerin yabancı para erişiminin sınırlandırmasını da içerebilecek, daha fazla uç önlem alması riskinin artması, faaliyet ortamının daha da bozularak bankaların ödeme gücü göstergelerinde zayıflamaya neden olmasını yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.