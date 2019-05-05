Milyoner sayısı yeniden yükselişe geçti: Üç ayda 13 bin arttı

BDDK verilerine göre, 2019'un ilk üç ayında Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası bulunan kişi sayısı 12 bin 777 artarak 192 bin 903’e ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre mevduat hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası bulunan kişi sayısı, yılın ilk çeyreğinde 12 bin 777 artarak 192 bin 903’e ulaştı. Mart sonu itibariyle milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon liraya yükseldi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2018’e kıyasla 11 bin 200 kişi artarak 173 bine ulaşırken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 112 milyar 716 milyon lira oldu.

Verilere göre, yurt dışında yerleşik milyoner sayısı mart sonu itibariyle 19 bin 903’e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 1577 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 93 milyar 82 milyon lira olarak hesaplandı.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat ise 6 milyon 251 bin lira olarak hesaplandı.

Milyoner sayısı 2018'i son üç ayında 26 bin azalarak 161 bin 800 kişiye gerilemişti. Küresel Varlık Göçü Araştırması'na göre 2018'de en çok zengin göçü veren ülkeler sıralamasında Türkiye dördüncü sırada yer almıştı.