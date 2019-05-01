Millet İttifakı 1 Mayıs’ta sahne aldı

İstanbul Bakırköy’de yapılan 1 Mayıs kutlamalarında Millet İttifakı’yla seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Millet İttifakı'yla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Bakırköy’de yapılan 1 Mayıs mitinginde eşiyle birlikte kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

POP YILDIZI GİBİ KONUŞTU: HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM

Mitinge katılanlara bir pop yıldızı gibi “Hepinizi çok seviyorum” diye seslenen İmamoğlu şunları söyledi:

''Alın terinizin, emeğinizin bayramı kutlu olsun. Şu anda sizinle bir arada olmaktan ötürü çok mutluyum. 1 Mayıs'ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs'ı, doya doya, özgürce, mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle, hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde, hep birlikte olmak dileğiyle, hepinizi kucaklıyorum. Bugün hayatınızı kaybeden kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun.''

‘BURADA BAŞKA BİR ŞEY ARAMAYA GEREK YOK’

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu 1 Mayıs kutlamalarına katılmasına ilişkin “Olması gerekeni yaptım aslında. Özellik olarak değil, olması gereken. Bugüne kadar katılınmaması doğru değil. Emek adına bir yerde adım atılıyorsa, kim olduğuna bakmaksızın yanında oluruz, olmalıyız, ders çıkarmalıyız, emekçinin sesini duymalıyız. Ne yapacağımızı duymalıyız. O bakımdan, bir de bu bir bayram, kutlama. Benim katıldığım onuncu 1 Mayıs. Tadını aldığım için mutlaka katılalım, birbirimizi hissedelim ve burada başka bir şey aramaya gerek yok. Burası birleşme, paylaşma, bölüşmenin hissedildiği yer. O bakımdan çok mutluyum” dedi.