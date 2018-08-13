Migros'a satılan Makro Market'in tazminatsız işten çıkarılan işçileri hak arıyor

Samsun'da 22 mağazası bulunan Makro Market'in Migros'a satılmasıyla birlikte yaklaşık 100 işçinin işten çıkarılmasına yönelik protesto eylemleri sürüyor. Dün bir araya gelen mağdur Makro Market işçileri ve aileleri, 'Hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek' mesajı verdi.

Samsun'da Migros'a devir edilmesi üzerine Makro Market'teki işlerinden çıkarılan işçiler, Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası ile birlikte Makro AVM önünde dün oturma eylemi yaptı. 120 kişinin katıldığı eylemde basın açıklaması yapan grup, "Kıdem tazminatı ve diğer haklarımızı istiyoruz" dedi.

Samsun Haber gazetesinde Tayfur Kara ve Şükrü Berk Askar imzasıyla yayımlanan habere göre Tez-Koop-İş Sendikası Samsun şube başkanı Tarık Sayın, "Makro işçisi arkadaşlarımız, yıllarını vermiş oldukları iş yerinden çeşitli entrikalarla çıkarıldılar. Makro yeni bir firma ile satış anlaşması yapıyor ve bu sırada çalışan arkadaşlarımız ise 'tazminatını aldı çıkarıldı', 'kendi rızasıyla ayrıldı', 'işe gelmedi çıkarıldı' gibi farklı farklı kodlarla işinden oluyor. Konuyla alakalı hukuksal süreci başlattık fakat bundan sonraki süreçte ise işçi arkadaşlarımızın kıdem tazminatları ve diğer haklarının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

BAYRAMLIK ALAMAYACAKLAR

Eyleme katılamayan fakat aynı konudan mağdur olan yüzlerce işçi olduğunu belirten Sayın, "Kurban Bayramı'na az kaldı ve işçi arkadaşlarımız daha çocuklarına bir kıyafet alabilecek durumda değil. Bu noktada siyasilere de seslenmek istiyoruz. Bu işçiler, yıllarını verdikleri Makro'da bir aile gibi çalıştılar didindiler, bugün söz konusu hak aramak olduğunda da sizleri yanımızda görmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTLÜLÜK ÇAĞRISI

Ülkenin her yanında işçi ve emekçinin yanında olduklarını söyleyen Sayın, "Türk-İş ve Tez-Koop-İş Sendikası olarak, Türkiye'nin neresinde olursa olsun hakkı yenilen tüm işçilerin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra işçi arkadaşlarımızı da, bulundukları iş yerlerinde birlik olarak örgütlenmeye davet ediyoruz. Makro işçilerinin mağduriyeti ile alakalı eylemlerimiz sistematik olarak devam edecek" dedi.