Migros 1500'e yakın işçinin kıdem tazminatını ödemedi

Migros'un satın aldığı Uyum ve Makro Market mağazalarında çalışan yaklaşık 1500 işçinin işine son verilirken, hak ettikleri kıdem tazminatları yatırılmadı.

2018 Mart ayında Migros’un satın aldığı Uyum ve Makro Market mağazalarında çalışan işçilerinin büyük bir bölümünün işine son verildi.

İşten atılan işçilerin kıdem tazminatları ise ödenmedi.

Tazminatları ödenmeyen DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikasına üye Uyum/Makro işçileri, bugün Real Market direnişçilerinin de katılımı ile Migros Genel Müdürlüğü önünde bir eylem yaptı.

İşçiler adına yapılan konuşmada, Uyum markette çalışanların 2012 yılında tüm hakları ile Makro Marketlere devredildiği, 2017 Kasım ayında Makro Market’in konkordato ilan ettiği, 2018 Mart ayında da Migros’un, İstanbul’da 53, Tekirdağ’da 3 mağaza olmak üzere toplam 56 Uyum Market mağazasının tamamını ve Antalya’da bulunan 17 Makro Market mağazasını Makro Market AŞ’den satın aldığı belirtildi. 1 ila 18 yıl arası çalışma süresi olan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmedi.

YAKLAŞIK 1500 İŞÇİNİN TAZMİNATI ÖDENMEDİ

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Migros’un satın aldığı Uyum-Makro Market işçilerinin ödenmeyen kıdem tazminatlarından yasalara göre Makro Market ile birlikte sorumlu olduğunu vurguladı.

1500 civarında işçinin tazminatlarının ödenmediğini ayrıca bir ödeme planlarının da olmadığını belirten Küçükosmanoğlu, bu satışla birlikte Makro Market’in var olan borçlarda devletin, bankaların ve tedarikçilerin alacaklarına öncelik verdiğini, işçi alacaklarının ise “paramız yok” denilerek ödenmediğini belirtti.

Yasalara göre işçi alacaklarının devlet alacaklarından önce geliyor ve bir defada ödenmesi gerekiyor. Ancak Migros, yasal yükümlülüğünden kaçmaya çalışıyor.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Uyum-Makro işçilerinin sahipsiz olmadığını ve bu eylemin bir başlangıç olduğunu, çözümsüzlük dayatılırsa eylemlerin İstanbul, Kayseri, Ankara, Konya gibi illerde Makro mağazaları ve Migroslar önünde devam edeceğini belirtti.

Öte yandan işçilerin Migros yöneticileri ile görüşme talebi “yetkili kimse yok” denilerek kabul edilmedi.

Bir süre oturma eylemi yapan işçiler, Migros mağazasına sloganlar eşliğinde yürüyerek eylemlerini sonlandırdı.