Mevduat faizi yüzde 15'i geçti

Mevduat faizleri 23 Mayıs'tan bu yana 2,7 puanlık artışla yüzde 15,34 seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de 1 aylık mevduata verilen ortalama faiz yüzde 15,34 seviyesine yükseldi. Bu oran 2009 yılından bu yana ulaşılan en yüksek rakam.

Merkez Bankası'nın 23 Mayıs ve 7 Haziran toplantılarında yaptığı faiz artırımları sonrasında politika faizi yüzde 17,75'e çıkarken bankaların uyguladığı kredi ve mevduat faizleri de kademeli olarak yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre 1 aylık mevduata uygulanan ortalama faiz 2,7 puan artarak yüzde 15,34 seviyesine çıktı.

Yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında yeni bir faiz artırımı kararının çıkması beklenirken artışın 100-125 baz puana kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.