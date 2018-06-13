Mevduat azalıyor, krediler artıyor

Bankacılık sektöründe Mayıs ayı verileri kredilerin 16 milyar TL arttığını, mevduatın ise 37 milyar TL azaldığını gösteriyor.

Dünya gazetesinden Ece Ceyhun'un haberine göre, Mayıs ayında hem TL hem de yabancı para mevduatı azaldı, buna karşılık reel sektörün kredilendirme ihtiyacı devam etti.

Bankacılık sektöründe Mayıs ayı kredi/mevduat oranında keskin bir artışa sahne oldu. Nisan ayında kredi ve mevduat büyümesi arasındaki fark 1 milyar TL'ye kadar inmişti, ancak Mayıs ayında bu fark yeniden krediler lehine büyüdü. Krediler bir ayda 16 milyar TL artarken, TL mevduat 37 milyar azaldı. Bankalar her 2 TL’lik mevduat azalışına karşın 1 TL kredi sağladı.

AĞIRLIK KAMU BANKALARINDA

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Yatırım Bankacılığı Analisti Övünç Gürsoy, Dünya gazetesine görüş verdi. Kredilendirmede ağırlığın kamu bankalarında olduğuna işaret eden Gürsoy, “Rakamlar bize özel bankaların ise daha ihtiyatlı bir yol aldığını gösteriyor. Yılın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın faiz artırımının etkisini daha fazla göreceğiz. Hem kredi hem mevduat tarafından portföy yeniden fiyatlanacak. Dolayısıyla ana göstergelerde değişim sürecek. Kredi tarafında fiyatlamanın talebi de daraltıcı yönde etkisi olur” dedi.