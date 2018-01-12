Metal işçileri boyun eğmiyor: Gün greve hazırlık günüdür!

Metal işçileri, dün yaptıkları açıklamada patronların toplu sözleşme teklifini ciddiyetsiz bulduklarını ilan ederek "Gün greve hazırlık günüdür" dediler.

"MESS'le anlaşma yok: Teklif ciddiyetsiz, grev kapıda" başlıklı bir açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası, "MESS’in çağrısı ile bugün (11 Ocak 2018) yapılan grup toplu sözleşme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. MESS, metal işçilerinin kabul etmeyeceği belli olan, ciddiyetsiz teklifler vermeye devam ediyor. MESS’in bugünkü teklifi göstermektedir ki, MESS metal işçilerinin son aylarda verdiği mücadeleden yeterli mesajı almamış. Oysa artık grev kapıda" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

MESS’in bugünkü teklifi şöyledir:

Sözleşme yürürlük süresi 3 yıl.

Ücret zammı yüzde 6,4. Diğer 6’şar aylarda enflasyon oranında artış. Zam, işyeri ortalamasına göre verilecek.

Sosyal haklarda ise 1'inci yıl yüzde 12,80, diğer yıllarda yıllık enflasyon oranında artış.

MESS’in bugünkü teklifi metal işçilerinin verdiği mücadeleyi yükseltmesi gerektiğine işaret etmektedir. MESS’in bugün verdiği teklif greve çıkmayı gerektiren tekliftir. Gün greve hazırlık günüdür.

Metal işçileri, büyük bir kararlılık içinde, çok geç olmadan grev kararları almaya başlayacaktır. MESS, sorunları masada çözmeye yanaşmamakta, metal işçilerini kavgaya davet etmektedir. Dün bu kavgadan kaçmadık, bugün de kaçmayacağız, haklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Artık grev yapmaktan başka çare kalmamıştır. İşverenler, içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullara güvenmesinler. Metal işçileri, fiili ve meşru haklarını her koşul ve şartta kullanacaklardır.

Sendikamız, yarın Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu, önümüzdeki günlerde de Merkez Toplu Sözleşme Komisyonunu toplayacak ve süreci bir üst aşamaya taşıyacaktır.