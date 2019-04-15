Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, işçilerin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine kaza, öğleden sonra, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, işçilerin taşındığı 33 S 8250 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, devrildi.
Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, araçta sıkışanları kurtarmaya çalıştı.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, 11 kişiyi midibüsten yaralı çıkarıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.