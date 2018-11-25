Mersin'de işçiler buluştu: Patronların Ensesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz ağının Mersin'de düzenlediği 'Krize ve pahalılığa karşı nasıl mücadele edeceğiz?' başlıklı buluşmada bir araya gelen farklı sektörlerden işçiler haber, dayanışma ve hukuk alanında atılacak somut adımları planladılar.

Mersin'de Patronların Ensesindeyiz çalışması "Krize ve pahalılığa karşı nasıl mücadele edeceğiz?" başlıklı bir buluşma gerçekleştirdi

Gıda, sağlık, metal, maden ve hizmet sektörlerini temsilen emekçilerin katıldığı toplantıda iş yerlerindeki sorunlara ve mücadele başlıklarına dair deneyimler paylaşıldı.

Çimsetaş, Kromsan, Soda Sanayi, Mersin Liman İşletmeleri'nden temsilcilerin alanlarına dair somut mücadele başlıklarını aktardığı toplantıda Şehir Hasteneleri, özel okullar, meslek liselerinde staj adı altındaki sömürü konularından da söz alan emekçiler haber, dayanışma ve hukuk alanında atılacak somut adımları planladılar.

Toplantıya vardiya saatlerinden dolayı katılamayan fabrika işçileri etkinliğe ilettikleri mesaj ile iş yerlerinde oluşturulacak mücadele başlıklarına ilişkin somut planlamalara katkıda bulundular. Oluşturulan haber, hukuk ve dayanışma ağları ile kısa süre içinde atılacak adımların planlandığı buluşma, ilerleyen günlerde kamuoyu ile başlatılacak olan mücadele başlıklarını paylaşacak.