'Mersin'de emekçiler seçeneksiz değil'

Bu Düzen Değişmeli Platformu, Çukurova'da çalışmalarına devam ediyor. Platform, bugün Mersin'de sosyalizm seçeneğini seçimlerde de güçlendirmek için yola çıktı. Bağımsız milletvekili adayı Derya Demir 24 Haziran günü sadece oyların değil, aynı zamanda boyun eğmeyenlerin de sayılacağını söyledi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu, bugün Mersin'de bir toplantı düzenledi. Platformun bağımsız milletvekili adayı Derya Demir ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi Özkan Öztaş toplantıda konuştu.

İlk sözü alan Özkan Öztaş, TKP'nin seçimlerde Mersin'de "para babalarına" karşı meydanları boş bırakmayacağını, emekçileri seçeneksiz bırakmamak için mücadele edeceklerini ifade etti. Öztaş, Mersin'de mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev, fabrika fabrika mücadele ederek bu düzeninin alternatifini, sosyalizmi öreceklerini belirtirken gerçek seçim başarısının 25 Haziran gününde umudu terk etmeden düzenin karşısına dikilecek emekçiler tarafından kazanılacağını, gericiden gerici, yobazdan yobaz, ırkçıdan ırkçı, patronda patron seçmeyeceklerini, boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

'EMEKÇİLER EMEKÇİLERLE KOL KOLA GİRMELİ'

Bu Düzen Değişmeli Platformu Mersin bağımsız milletvekili adayı Derya Demir, "Bugüne kadar sağcılar MHP'ye solcular ise CHP'ye oy versin kolaycılığına kaçtılar. Geçen seçimlerde AKP dışındaki tüm seçeneklerin bugün dolaylı ya da doğrudan Tayyip Erdoğan'a hizmet ettiğini görüyoruz" dedi. Emekçilerin de emekçilerle kol kola girmesini ve bu düzenin karşısına çıkması gerektiğini belirten Demir, Mersin'de emekçilerin örgütlenmesi için yola çıktıklarını 24 Haziran günü sadece oyların değil, aynı zamanda boyun eğmeyenlerin de sayılacağını söyledi. Demir, mücadeleyi büyütmek için yolla çıktıklarını belirtti.

'LİSELER GERİCİLİĞE TESLİM EDİLMEYECEK'

Son olarak Türkiye Komünist Gençliği adına söz alan lise öğrencisi Umut Araz, gençliğin siyasetin dışına itildiğini, liselerde ve üniversitelerde eğitimlerine devam edemedikleri için intihar etmek zorunda kalan öğrencilerin, bu ülkenin geleceğinin, Bu Düzen Değişmeli Platformu ile temsil edildiklerini, gençliğin bu seçimlerde sosyalizmin saflarında yerlerini alacaklarını söyledi. Seçim süreci boyunca mahallelerde komiteler kurarak Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun sesini Mersin'de yayacaklarını belirtti. Bu seçimlerde oy kullanamayacak olan Araz, sayılacak oyların yeterli olmadığını liseleri gericiliğe teslim etmeyeceklerini söyledi.

Toplantı sonunda katılımcılar, seçimlerde çalışma yapacakları semtleri belirledi.