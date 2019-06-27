Mersin'de 8 işçinin öldüğü tren 'kazası': 'Yemişim İstanbul seçimini, burada can veriyoruz'

Mersin Yenice'de önceki gün tarım işçilerini taşıyan servis aracına tren çarpması sonucu 8 işçi yaşamını yitirdi. soL'a konuşan tarım işçileri yaralı işçilerin saatlerce bekletildiğini dile getirdi. İşçilerden biri 'Ölmüş, garibanlar ölmüş' derken bir başka işçi 'Yemişim İstanbul seçimini, burada can veriyoruz' diyerek tepki gösterdi.

Mersin Yenice'de tarım işçilerini taşıyan servis aracına tren çarpması sonucunda sekiz işçinin yaşamını yitirmesinin ardından bölgedeki tarım işçileriyle konuştuk.

Yaralıların saatlerce bekletildiğini dile getiren işçiler, kazaya ve kazanın olduğu hemzemin geçide dair bilgiler de verdi.

İşlerini kaybetme kaygısı yaşayan işçiler yapılan mülakatlarda isimlerinin saklı tutulmasını istediler.

HEMZEMİN GEÇİTTE SİNYALİZASYON SİSTEMİ YOK

Tarım işçilerini tarlalarından kaldıkları çadırların ve evlerin olduğu yerleşkeye götüren araçların geçtikleri hemzemin geçitte sinyalizasyon sisteminin olmadığını ifade eden işçiler, her gün bu geçitten onlarca arabanın geçtiğini belirtti.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice mahallesindeki bu hemzemin geçit, aynı zamanda mahallenin içinde, evlerin yakınında, su kanalı etrafındaki çalıların ve binaların geçitten geçerken görüş açısını daraltan bir güzergahta yer alıyor.

YETKİLİLER 'SİNYALİZASYON SİSTEMİ MASRAFLI' DİYOR

Olay mahalline gelen yetkilerden birinin "sinyalizasyon pahalı sistem zaten buradan da çok araba geçmiyor" dediğini belirten kazazede yakınları, 2015 yılından beri her yıl bir kaza meydana geldiğini ancak kazalarda can kaybı olmadığı için sürekli sinyalizasyon sisteminin geçiştirildiğini ifade etti.

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı mahallede yaklaşık yetmiş evin olduğunu ve hemen hemen otuz tane aracın günlük geçiş yaptığını söyleyen işçiler, "sinyalizasyon sistemi olsa belki de bu kaza yaşanmayacaktı" dedi.

TREN DAHA YAVAŞ GELEBİLİRDİ

Trenin normalde şehir girişlerinde yavaşlaması gerektiğini ancak kazadaki örnekte hızlı giden trenin işçileri taşıyan araca çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre servis aracını sürüklediğini söyleyen işçiler, "Belki de bu kadar ölüm olmayacaktı" dedi.

FAKİRİZ, ARKAMIZDA DAYIMIZ YOK, KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR

İşçilerden biri "Kaç gündür İstanbul seçimleri İstanbul seçimleri diye kimse görmedi acımızı. Ölen insanlarımız yerde kaldı. Trenin sürüklediği yerde hâlâ ölen işçilerin cesetlerinden parçalar var. Yemişim İstanbul seçimlerini, kimse acımızı görmedi" dedi. İşçiler, "Acımızı yüreğimize bastık. Ne yapalım giden geri gelmiyor. Bari bu sistemi kursunlar başkaları can vermesin" ifadelerini kullandı.