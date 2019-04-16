Mermer ocağında iş cinayeti!

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağına arkadaşını ziyaret eden bir işçi, mermer telinin koparak göğsünde derin kesik açması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki mermer ocağında bir işçi, mermer telinin koparak göğsünde derin kesik açması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Balıkesir'in Marmara ilçesi Marmara adası Saraylar mahallesinde dün öğle saatlerinde bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan 32 yaşındaki Hikmet Şahin, başka bir mermer ocağına arkadaşını ziyarete gitti. Şahin'in arkadaşı ile sohbet ettiği sırada bir mermer telinin kopması sonucu, tel şiddetli şekilde Hikmet Şahin'in göğsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunda derin kesik oluşan Şahin kanlar içerisinde yere yığıldı. Ocaktakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Hikmet Şahin'i Marmara Merkez Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Hikmet Şahin'in cenazesinin Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde defin edileceği öğrenildi.