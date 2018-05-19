İş merkezinde asansör yere çakıldı: Dört işçi yaralı

Manisa'da bir iş merkezinde asansör yere çakıldı, dört işçi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki bir iş merkezinde halatı kopan asansör kabininin yere çakılması sonucu dört kadın işçi yaralandı.

Olay, 4 Eylül Mahallesi'ndeki Leblebiciler Sitesi'nde meydana geldi. Kadın işçiler Raziye Kandırmış, Aysel Sezer, Ayşe Selendili ve Serpil Çalık, ikinci katta bulunan atölyeye çıkmak için, zemin katta asansöre bindi. Ancak asansör ikinci kata yaklaştığında, kabinin halatı koptu. Yere çakılan asansördeki dört kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.