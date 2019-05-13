Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksiye indi: 'Tehlikeli operasyon...'

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eksiye indiğini, kendisine ait olmayan dövizi kamu bankaları aracılığıyla sattığını ileri sürdü.

Geçtiğimiz hafta avro 7'nin, dolar ise 6,25'in üzerine çıkarken, sonrasında yapılan üst üste müdahalelerin ardından düşüş yaşanmıştı.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yapılan müdahalelere ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Merkez Bankası'nın 8 Mayıs'ta 12 milyar dolar olan döviz rezervinin bir gün sonra 10,5 milyar dolara indiğini belirten Aktaş, Merkez Bankası'nın kamu bankaları eliyle döviz sattığını yazdı.

Aktaş, "Dövizde tehlikeli operasyonlar" başlıklı yazısında, "Nasıl olur, demeyin; oluyor işte... Merkez Bankası'nın net döviz rezervi ekside" derken, "Merkez Bankası'nın 9 Mayısta 10.5 milyar dolar olan dövizinden swap yoluyla elde edilen dövizi düştüğünüzde rezerv eksiye iniyor... Peki net rezerv sıfırlanmış ve eksiye geçilmişken Merkez Bankası teorik olarak kendisinin olmayan dövizlerle niye satış yapıyor? Temel amacın kur artışını frenleyebilmek olduğunu herkes biliyor. Amaç, en azından 23 Haziran'a kadar kurda bir tırmanış yaşanmasını engelleyebilmek" ifadesini kullandı.