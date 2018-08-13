Merkez Bankası'ndan ilk adım: Zorunlu karşılıklar indirildi

Merkez Bankası TL ve yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadelerde indirdi. Kararla piyasaya 10 milyar TL ve 6 milyar dolar ek para sürüleceği hesaplanıyor.

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 bp, yabancı para zorunlu karşılıkları 400 baz puan indirdi.

Kararla piyasaya 10 milyar TL ve 6 milyar dolar ek para sürüleceği hesaplanıyor.

Bankaların yabancı para ve TL yükümlülüklerine karşılık olarak Merkez Bankası'nda tutmaları gereken tutarlar düşürülmüş oldu. Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir. Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir. Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır. Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir. Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün akşam paylaşılan söyleşisinde işaret ettiği kararlar ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap ve swap benzeri işlemlere sınırlama getirme kararı sonrası Merkez Bankası'ndan da piyasa işlemleri başlamadan bir açıklama bekleniyordu.

Merkez Bankası'nın likidite yaratmaya yönelik müdahalesini başka adımların da izlemesi bekleniyor. Ek likiditenin tek başına uzun süreli etkili olmayacağı düşünülüyor.