Merkez Bankası'ndan döviz kararı

Merkez Bankası daha önce başlayacağını açıkladığı döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasına ilişkin 1 Kasım tarihine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, döviz karşılığı swap piyasasında işlemlere 1 kasım'da başlanıyor.

31 Ağustos'ta alınan bu yöndeki kararın uygulamasına değinilen açıklamada "Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlanacak olup, bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10’u ile sınırlı olacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir" denildi.

Uygulama ile Merkez Bankası'nın bankalardan döviz alıp karşılığında TL vereceğini ve piyasaları "genişletmeye" çalışacağı tahmin ediliyor. Swap işlemi, Türkiye’de döviz almak isteyenlerin TL borçlanarak bunu gerçekleştirmesini sağlıyor.