Merkez Bankası müdahalesi yetmedi

Dün TL yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah 4,28 seviyelerinde.

Dolar/TL güne 4,28 seviyelerinde başladı. Dün TL'nin değer kaybı yüzde 1'e yaklaştı. Dolar 4,26'ya kadar çıktı, Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizmasıyla ilgili aldığı kararla, döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 55'den yüzde 45'e düşürüldü. Bu kararla birlikte dolar/TL önce 4,23'e geriledi. Ancak sonrasında yine 4,26'ya çıktı.

Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde kırılganlığın arttığı, özellikle borç stokunun güçleştiğine ilişkin değerlendirmeler TL'nin değer kaybının devam etmesine yol açıyor.