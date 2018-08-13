Merkez Bankası kararları işe yarar mı?

Merkez Bankası sabah saatlerinde ‘piyasa işlemleri’ başlamadan arka arkaya iki açıklama yaptı. İlk karar bankaların zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesiydi. Bu şekilde piyasaya 10 milyar TL ve 6 milyar dolar ek para sürülecek. İkinci açıklama ise bankalara yönelik TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin Merkez Bankası’nın daha fazla rol üstleneceğine işaret eden bir tedbir paketi. Tedbirler kapsamında bankalar arasındaki işlemlerde ‘kur belirleme’ ya da ‘sabitleme’ seçeneğine başvurulması da mümkün görünüyor.

Dün akşam Asya piyasalarında dolar/TL, Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da yaptığı konuşmada sanayicileri dolar almamaları konusunda uyarması ve b, c planlarından söz etmesinin de etkisiyle 7,23 seviyesine kadar çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Hürriyet’in yaptığı ve bugün yayımlanacak söyleşisinin erken tedavüle sürülmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) swap ve swap benzeri işlemleri sınırlandırma kararı, işlem hacminin sığlıyla da birlikte gece saatlerinde doların 7’nin altına düşmesini sağladı. Bu hamleler aynı zamanda sabah saatlerinde bir müdahalenin gelebileceği konusunda da ön sinyaller oldu.

MERKEZ BANKASI, BANKALARIN KARŞILIK ORANLARINI DÜŞÜRDÜ

Sabah işlemler başlamadan, saat 8 civarında Merkez Bankası arka arkaya iki açıklama yaptı. İlk açıklama bankaların TL ve yabancı para yükümlülükleri karşılığında Merkez Bankası’nda tuttukları zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi oldu. Cuma gününden sonra konuşulmaya başlanan bir olasılıktı ve ilk müdahale oldu. Bu şekilde Merkez Bankası bankalar üzerinden 10 milyar TL, 6 milyar dolar, 3 milyar dolar karşılığı altının toplamı kadar ek likidite yaratmış oldu. Cuma’dan Pazartesi’ye devreden tablo düşünüldüğünde söz konusu tutarın tek başına etkisinin çok sınırlı olacağı düşünülüyor.

BANKALARIN LİKİDİTE YÖNETİMİNE MÜDAHALE

Merkez Bankası’nın ikinci adımı ise 10 maddelik “finansal istikrar destek tedbirleri” oldu. Türk Lirası ve döviz likidite yönetimine yönelik düzenlemeleri içeren tedbirlerin teminatların güncellenmesi gibi esnekliklerle bankalara ek likidite yaratmanın yanısıra Merkez Bankası’nın döviz kontrolünü artırdığı da görülüyor. Tedbir paketinin sınırları uygulamayla görülebilecek bir yapıya sahip. Ancak özellikle bankalar arası işlemlerde “kur sabitleme” gibi opsiyonlara da açık görünüyor.

AÇIK POZİSYON MUAMMASI VE 'SERMAYEYE DOKUNMAMA' DİLEMMASI

Sadece dış borç ödemeleri ve cari açığın finansmanı için gereken döviz ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda Merkez Bankası’nın bugünkü müdahaleleri işe yarayabilirdi. Ancak kurun son bir haftaki seyrinin ardından bankacılık ve şirketlerin açık pozisyonlarındaki muazzam artışın bu şekilde karşılanamayacağı görülüyor. Döviz kredi alıp TL kredi dağıtan bankalar için gerçek hasar tesbit çalışması yapmak zor görünüyor. Ancak gerçek durumun değişik uluslararası kuruluş raporlarında ifade edilenden daha ağır olduğu söylenebilir. Bankaların döviz kredi portföylerinde de, enerji sektörü örneğinde olduğu gibi, alacaklıların alacakları TL. Diğer aktör “reel sektör”de ise Türkiye’nin dış ticaret yapısının birebir izdüşümü bir tablo söz konusu, yine giderlerde yüksek kur bağımlılığı varken, gelirler ağırlıklı TL.

Siyasi iktidarın kurun geldiği seviyede Merkez Bankası müdahaleleriyle günlük top çevirmeler dışında sonuç alması mümkün görünmüyor. Kapsamlı borç iptalleri ve karşılığında servetlere el koyma, sermaye hareketlerinin kontrolü, kur sabitleme, ithalatın yüksek olduğu sektörlerde kur ve fiyat pazarlıkları, temel ihtiyaç maddeleri üretim, tüketim ve dağıtımının kontrolü… Sermayenin bugüne kadarki karlarına, birikimlerine dokunmadan, sermayeye hiç dokunmadan yapılabilecekler çok sınırlı. Bu "kısıtlarla" alınan tedbirler sadece palyatif kalmıyor aynı zamanda emekçilere fatura edilmeye çalışılan hasarı daha da büyütüyor.