Merkez Bankası kararı ‘önden yüklemeli’

Merkez Bankası’nın faiz kararından beklenen sonuçların önemli bir bölümünün Hazine ve Maliye Bakanı’nın yaptığı görüşme ve açıklamalarla garantiye alındığı, PPK kararının sadece bu sonuçları teyid edeceği görülüyor.

Merkez Bankası bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak. Uluslararası sermaye kuruluşları tarafından da dile getirilen beklenti 100-125 baz puan artış yönünde. Artışın daha yüksek olması gerektiğini öne sürenlerin yanısıra Türkiye’nin bir “kur-enflasyon-faiz” sarmalına girdiğini, para politikası yerine daha kapsamlı bir “kemer sıkma programı” açıklanması gerektiğini savunanlar da bulunuyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 zirvesi mesajları, BDDK ve TBB üyeleriyle görüşmeler, bazı ekonomistlerle toplantılarla “piyasalara güven” vermeye odaklanan bir “iletişim stratejisi” izlerken banka genel müdürlerinden tüketici kredilerinde faiz indirimi ve tüketimi uyaracak kampanyalar istediği de gelen bilgiler arasında.

YILBAŞINDAN BU YANA 950 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI

Dolar/TL’nin 4,92’ye kadar çıkmasının ardından Merkez Bankası 23 Mayıs’ta 300 baz puan, 7 Haziran’da ise 125 baz puanlık artış yapmıştı. 23 Mayıs sonrasında politika faizi artışı böylece 425 baz puan olurken, 2018 yılı başından bu yana da 950 baz puanlık artış oldu. Türkiye, Arjantin’in ardından en çok faiz artıran ve en yüksek faiz düzeylerinden birine ulaşan ülke oldu. Mevcut durumda yüzde 17,75 civarında olan politika faiz oranı, beklentiler gerçekleşirse yüzde 19 olacak.

Uluslararası sermaye kuruluşları ve Türkiye’de bankalar başta olmak üzere sermaye çevreleri 100-125 baz puanlık faiz artışıyla kurun “stabil” hale gelebileceğini, 4,60 seviyesine inebileceğini öne sürüyor. Kurun yanısıra enflasyondaki artış da faiz artışı yapılması gerektiğini öne sürenlerin önemli argümanları arasında yer alıyor. Haziran ayında tüketici fiyatları artışı “piyasa beklentisi”nin çok üzerinde gerçekleşmiş, yüzde 15,39’a çıkmıştı. Üretici fiyatlarındaki gelişmeler, maliyet enflasyonunda artışın sürdüğüne, bu nedenle TÜFE’nin Temmuz ayında da artacağına işaret ediyor.

KUR-ENFLASYON-FAİZ SARMALI

Kur ve enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek bir faiz artışına ihtiyaç olduğunu öne sürerek 200-225 baz puan artış talebini dile getirenler de mevcut. Ancak mevcut durumda kur-enflasyon-faiz sarmalına girildiği, her faiz artışının borçlanma maliyetlerini artırdığı, yüksek döviz borç stokunu çevirmenin yanısıra ithalat bağımlılığı nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacı yüksek firmaların kredi maliyetlerinin de arttığı görülüyor. Faiz artışı uluslararası sermayeye yüksek reel getiri sunarak “para bolluğu” ve buna bağlı olarak da maliyet düşüşü yaratmıyor. En azından anlatılan mekanizmada rahatlama sağlayacak ölçüde yaratmıyor.

ALBAYRAK’IN ‘İLETİŞİM YÖNETİMİ’

Fitch’in 24 bankanın notunu indirmesi, bazı bankaların sorunlu kredi oranının “Grup 2” olarak adlandırılan krediler de dahil edildiğinde alarm seviyesinde olduğu, bankaların sendikasyonları yenilemekte sıkıntı yaşadığı iddiaları gibi gelişmelerle artan kırılganlık yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın yurtdışı ve yurtiçi “iletişim atakları” ile bertaraf edilmeye çalışılıyor. G-20 toplantısına ilişkin açıklamalarında “piyasalarla kavga etmeyeceğiz” mesajını merkeze koyan Berat Albayrak, Türkiye’de de BDDK, TBB üyeleri ve bazı ekonomistlerle yaptığı görüşmelerde “iletişim yönetimi”ne devam etti. Hollanda’nın Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri iyileştirmeye yönelik adım atması, Almanya’nın dış ticaret kredilerindeki kısıtlamaları kaldırması gibi gelişmeler de “olumlu adımlar” olarak değerlendirildi. Albayrak’ın Orta Vadeli Program, 100 günlük Eylem Planı gibi hazırlıklarla “yapısal önlemlere” de işaret etmesi “yapıcı” atmosfere katkı olarak değerlendirildi. Ancak tüm bu gelişmeler içinde Albayrak’ın banka genel müdürlerinden iç talebi uyarmaya yönelik isteklerde bulunduğu, bireysel kredilerde faiz indirimi ve kampanyalar talep ettiği de bildiriliyor.

KONSENSUS SAĞLANDI MI?

Özellikle Fitch başta olmak üzere uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamalar bankacılık sektörü üzerindeki riskleri artırmış, iktidar ve sermaye çevreleri Merkez Bankası kararı öncesi sonuçlarını garantiye almak üzere ortak bir çaba içine girmiş görünüyor. Son iki haftaya bakıldığında bugünkü toplantıdan bir “sürpriz” çıkmayacağını öngörmek mümkün. Ancak 18 Ağustos’ta OVP açıklanana kadar geçici bir konsensus sağlandığı da belirtilmeli. Dev özel sektör borç stoku, artan maliyetlerle azalan rekabet gücü, “programsız” sürdürülmesi zor görünen sermayeyi kurtarma operasyonları… İddia edildiği gibi gizli ya da açık IMF görüşmeleri başladı mı? Kim bilir? Ancak “Saray”ın hem sermayeyi hem de yerel seçimleri kurtaracak çözümlerin ateşleri arasında olduğu söylenebilir.