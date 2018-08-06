Merkez Bankası: İthalat içeriği yüksek mallarda enflasyon daha yüksek

Merkez Bankası ‘Aylık Fiyat Gelişmeleri’ raporunu yayınladı ve Temmuz ayı enflasyonunu değerlendirdi. Temmuz ayı tüketici fiyat artışı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,85, üretici fiyat artışı da yüzde 25 olmuştu. Raporda en yüksek artışların ithal içeriği yüksek, kur gelişmelerinden kuvvetli bir şekilde etkilenen sektörlerde olduğuna dikkat çekildi.

Merkez Bankası, Temmuz ayı enflasyonunu değerlendirdiği “Fiyat Gelişmeleri Raporu”nu yayımladı. Raporda dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere üretim ve tüketimde ithalat düzeyinin yüksek olduğu, dolayısıyla kur geçişkenliğinin de kuvvetli olduğu “temel mal grubu”ndaki gelişmelerin tüketici fiyat artışlarında etkili olduğuna dikkat çekildi.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA KUR GEÇİŞKENLİĞİ BELİRLEYİCİ

Temmuz ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85, Haziran ayına göre de yüzde 0,55 artış göstermişti. Merkez Bankası raporunda “temel mal grubu” enflasyonunun önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58, önceki aya göre de yüzde 1,03 arttığı saptandı:

“Dayanıklı mal ve diğer temel mallar grubunda birikimli döviz kuru etkilerine bağlı olarak genele yayılan yüksek fiyat artışları devam etmiştir. Bu doğrultuda, dayanıklı tüketim mallarında mobilya, otomobil ve beyaz eşya grupları öne çıkmıştır. Diğer temel mallarda ise ev ile ilgili ürünler (temizlik malzemeleri, tekstil ürünleri, mutfak eşyaları vb.) ile bakım-onarım kalemlerindeki artışlar dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, Türk lirasındaki birikimli değer kaybı ithal içeriği yüksek olan temel mallar grubu enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam etmiştir”

Bir önceki aya göre artış oranları yüzde 0,54 ve yüzde 0,51 ile ortalama tüketici fiyat artışın yakın olan enerji ve gıda fiyat fiyatlarının da önceki aylardaki gelişimle, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 ve yüzde 19,4 arttığı da raporda vurgulanıyor.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA KUR ARTIŞI BELİRLEYİCİ

Üretici fiyatları artışının Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 1,77, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25’e ulaştığı vurgulanarak artıştaki temel etkenin TL’nin değer kaybı olduğuna dikkat çekiliyor. İmalat saayiinde, özellikle de demir çelik, kimyasal, plastik-kauçuk, tekstil ve kağıt ürünlerindeki artışın yüksek olduğu raporda belirtiliyor. Hem kur geçişkenliğinin hem de petrol başta olmak üzere hammadde, ara malı ithalatı bağımlılığı yüksek bu sektörlerde fiyat artışlarının da güçlü olduğu saptanıyor. Sermaye malı fiyatlarında da motorlu kara taşıtları ile parça-aksesuarları, makineler ve metala yapı ürünlerinin belirleyici olduğu ifade ediliyor.

MERKEZ BANKASI SAPTAMALARINA GÖRE ENFLASYON ARTMAYA DEVAM EDECEK

Merkez Bankası “Fiyat Gelişmeleri Raporu”ndaki saptamalar ve önceki geçen hafta açıklanan üç aylık “Enflasyon Raporu”ndaki beklentiler hem kur artışı hem de emtia fiyatlarındaki yükseklişe bağlı olarak önümüzdeki aylarda da enflasyon artışı beklentisinin korunduğuna işaret ediyor. Nitekim Merkez Bankası yılsonu tüketici fiyat artışı beklentisini 5 puan artırarak yüzde 13,4’e güncellerken, yılsonu beklentisini yüzde 15 civarına yükselten uluslararası kurumlar da oldu.