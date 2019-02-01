Mephisto Kitabevi'nde işçi kıyımı devam ediyor

Mephisto Kitabevi'nde işten çıkarmalar sürüyor. Kadıköy ve Beyoğlu şubelerinin ardından şimdi de Beşiktaş şubesinde işten çıkarmalar yaşandı.

Mephisto Kitabevi'nin Kadıköy ve Beyoğlu şubelerinin ardından Beşiktaş şubesinde de son iki haftada beş işçi işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçiler, işten çıkarmaların sebebinin, ağır mobbing uygulamalarına, insanlık dışı yemek ücretine ve dinlenme koşullarına örgütlü olarak itiraz eden işçileri “terbiye” etmek olduğunu söylüyor. Beşiktaş gibi bir yerde günlük 9,60 TL yemek ücretinin üç yıldır aynı olduğunu, onlarca çalışanın geçtiğimiz aylarda düşük yemek ücretine itiraz ettikleri için işten çıkarıldığını ya da koşullara dayanamayıp istifa ettiklerini söyleyen Mephisto çalışanları şunları kaydetti:

Geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş mağazası müdürü, son dönemde artan mobbing uygulamaları, düşük yemek ücretleri ve işten çıkarmalar nedeniyle çalışanlar arasında artan huzursuluğu bastırmak ve emekçilere "çekidüzen vermek" amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya onur kırıcı bir şekilde güvenlik kamerası görüntülerini izleterek başladı. İnsani koşullarda çalışma taleplerimiz ise "buraya sizin sorunlarınızı konuşmak için değil mağzanın sorunlarını konuşmak için toplandık" diye cevaplandı.

Haklarını aramak konusunda kararlı olan Mephisto işçilerinin işten çıkarmalara ve çalışma koşullarına tepkisi sürüyor.