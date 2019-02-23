Mephisto Kitabevi işçilerinden yönetime açık çağrı

Mephisto Kitabevi'nde direnişe geçen işçiler kitabevi yönetiminin yayımladığı açıklamanın çarpıtmalarla dolu olduğunu belirterek 'Gerçeklikleri çarpıtarak sorunları çözemezsiniz. Gelin sorunlarımıza çözüm üretin. Daha insani bir çalışma ortamı sunun' çağrısında bulundu.

Mephisto Kitabevi'nde direnişe geçen işçiler kitabevi yönetiminin uzun süren sessizliğinin ardından yaptığı açıklamanın gerçeklikten uzak ve çarpıtmalarla dolu olduğunu belirtti.

"Mephisto'ya açık çağrı" başlıklı bir bildiri yayımlayan işçiler, kitabevi yönetimine "Gerçeklikleri çarpıtarak sorunları çözemezsiniz. Gelin sorunlarımıza çözüm üretin. Daha insani bir çalışma ortamı sunun" çağrısında bulundu.

"Mephisto Kitabevi yönetimi, uzun süren sessizliğinin ardından işe geri alınma, makul bir yemek ücreti, sağlıklı bir dinlenme alanı ile mobbingin son bulması gibi taleplerimize cevap vermek bir yana gerçeklikten tamamen kopuk bir açıklama yayımladı" denilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Açıkça çarpıtma ve yalanlarla dolu bu talihsiz açıklamaya cevabımızı kamuoyunun bilgisine sunarız:

Yalanlar ve gerçekler

1- '... her kurumda olduğu gibi işyerimizin de zamanında gelmek, haber vermeden işyerini terk etmemek benzeri bazı kuralları vardır. Bu ilkelere uymadığına tanık olduğumuz iki kişinin iş akitleri tüm yasal hakları yerine getirilerek sona erdirilmiş, ancak bu durum medyaya “toplu işten çıkarmalar var” şeklinde yansımıştır. Konu gerçek dışı bir noktaya sürüklenmiştir.'

Ocak ayında sadece Beşiktaş şubesinde işten çıkartılan işçi sayısı iki değil altıdır. Kadıköy şubesinde ise bu sayı dörttür. İşe geri dönmeyi talep eden iki arkadaşımız için Mephisto Kitabevi adına yapılan açıklamada belirtilen işten çıkartılma sebebinin gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur. Arkadaşlarımızdan biri için 'güler yüzlü olmadığı' diğeri için 'alınacak idari kararlara uymama potansiyeli taşıması' gerekçe olarak gösterilmiş, iş disiplinleri konusunda bugüne kadar herhangi bir olumsuz değerlendirme yapılmamıştır. Üstelik iş disiplini konusunda iki arkadaşımız için bugüne kadar kayda geçen tek bir uyarı dahi bulunmamaktadır.

2- 'Öne sürülen fiziksel ve psikolojik şiddet anlamına gelen mobbing iddiası söz konusu bile olamaz.'

Son aylarda yaşanan ve mobbing olarak değerlendirdiğimiz birkaç örneği paylaşmak istiyoruz. Tüm çalışanların yer aldığı WhatsApp grubuna, güvenlik kamerası kayıtlarından ekran görüntüsü atıp, bu görüntü üzerinden çalışanları azarlamak, tüm işçilerin yer aldığı şirket toplantısında güvenlik kamerası kayıtlarını izletip, görüntüler üzerinden performans değerlendirmesi yapmak ve çalışanlara 'seni bu mağazada çalıştırmam için bana tek bir neden söyle' gibi ithamlarda bulunmak, Beyoğlu şubesinde bölüm müdürü ve çalışan arasındaki tartışmadan sonra, çalışandan özür dilemesini talep etmek, bunu yapmadığı için işine son vermek... Bu örnekleri artırabiliriz. Eğer Mephisto yönetimi talep ederse, mobbing uygulamalarını, kanıtlar ve şahitler eşliğinde tüm detaylarıyla kamuoyu ile paylaşabiliriz.

3- 'Kameralar, hem bir yasal zorunluluk hem de güvenlik için bir gerekliliktir. Kapatılma imkanı yoktur.'

Kameraların kapatılması gibi bir talebimiz hiç olmamıştır. Talep edilen, güvenlik gerekçesiyle kullanıldığı iddia edilen kameraların emekçilere karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasına son verilmesidir.

4- 'Bu eylem mağaza çalışanlarının hiçbir katkısı olmaksızın iş akdi sona erdirilen iki kişi tarafından iş akitlerinin sona ermesinin ardından kendi inisiyatifleriyle yapılmaktadır.'

Direnişin birinci günü işine son verilen ve hala çalışan Mephisto işçileri tarafından yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna sunulan açıklama neredeyse tüm Mephisto işçilerinin noktası, virgülüne kadar katkı koymasıyla hazırlanmıştır. Üstelik mücadelesini verdiğimiz talepler daha önce, benzer şekilde tüm çalışanların altına imza attığı bir dilekçe ile Mephisto yönetimine sunulmuştur. Eylemin, işine son verilen iki arkadaşımız tarafından yapıldığına yönelik açıklama bir tespit değil en fazla bir temenni olabilir.

5- 'Satış personelinin oturarak çalışması işin tanımına ve işin gereğine uymayacağından böyle bir talebin karşılanma imkanı olamaz ve benzeri iş kollarında da böyle bir uygulama söz konusu değildir. Ama hiç mola yapmadan yedi buçuk saat boyunca ayakta durdukları doğru değildir.'

Ne oturarak çalışmak gibi bir talebimiz ne de hiç mola yapmadığımız yönünde bir beyanımız oldu. Bizim söylediğimiz çok basit ve anlaşılır. İlk gün basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi 'Dinlenme hakkımız ‘müşterilerin karşısında yayılarak oturulduğu’ gerekçesiyle elimizden alındı. Alternatif olarak gösterilen yer bodrum katta, ışık almayan, tuvaletin duvarına bitişik, deponun kenarında bir masa ve sandalye. 'Çalışanlara insani koşullarda bir dinlenme mekânı sağlanmalıdır.'

6- Mephisto Kitabevi tarafından yapılan açıklamada en temel ve insani talebimiz olan günlük 9 tl 60 kuruş olan yemek ücretinin artırılması konusunda herhangi bir ibare yer almamaktadır.

Mephisto yönetimine çağrımızdır: gerçeklikleri çarpıtarak sorunları çözemezsiniz. Gelin sorunlarımıza çözüm üretin. Daha insani bir çalışma ortamı sunun. Emekçilerin kendi çalışma koşulları hakkında söz hakkı sahibi olmak istemesinden korkmayın. Hem Mephisto Kitabevi'ne hem de Mephisto emekçilerine yakışan bu olur."