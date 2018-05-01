'Memurluk kalkıyor' haberlerine ilişkin açıklama

AKP'nin uzun süredir tasfiye etmeyi planladığı 'memurluk' kanununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu "memurluk kalkıyor" yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Sistemimiz neyse aynı şekilde devam edecek" dedi.

Sarıeroğlu, iddiaların asılsız olduğunu ileri sürerken, "Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3.5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4B’lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4B’lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu’na sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Sarıeloğlu'nun yaptığı açıklamaya karşın AKP uzun süredir kamu emekçilerinin iş güvenliğini ortadan kaldırmayı planlıyor.

Birçok kez kamu emekçilerine performans kriteri getirmek istediğini açıklayan AKP'li yöneticiler, "memurluk tapulu mal olmayacak" açıklamaları yapmıştı.