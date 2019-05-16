'Memurlar çok tatil yapıyor' dedi Çanakkale karıştı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ile Patronların Ensesindeyiz Ağı kapıştı. PE, kamudaki çalışma rejiminin kuralsız ve güvencesiz çalışma isteyen patronlar için kötü örnek olarak görüldüğünü, Semizoğlu'nun 'çok tatil yapıyorlar' sözlerinin arkasında bu rahatsızlığın olduğunu söylüyor.

Her şey Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu’nun yaptığı konuşmayla başladı. Odanın 2019 yılı mayıs ayı toplantısında kamu çalışanlarını hedef alan Semizoğlu, çok tatil yaptıklarını söyledi! Semizoğlu’nun "Kamu çalışanı 2018 yılında 116 gün tatil yapmış, 2019 yılında 118 günlük tatil yapacak. Bu rakamlara baktığımız zaman bizim çalışmamız, bizim üretmemiz mümkün gözükmüyor" sözlerine Patronların Ensesindeyiz Ağı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada Semizoğlu’nun kamu işyerleriyle ilgili sorununun bunların kötü örnek olduğunu düşünmesi olduğu öne sürüldü. “Semizoğlu kamunun, işadamlarımızın yerleştirmeye çalıştığı işveren standartları için kötü örnek oluşturduğunu ima ediyor olabilir mi? İş çevreleri adına vermeye çalıştığı mesaj, kamunun da özel sektör kadar güvencesiz ve kuralsız olması özlemidir” denilen açıklamada Semizoğlu’na sorulan bazı sorular da vardı.

"HABERİNİZ VAR MI?"

Patronların Ensesindeyiz ağı, Çanakkale’deki sanayi işletmelerinden seçilen örneklerle, patronların kuralsız ve yasadışı uygulamalarını sorguluyor, kamu çalışanlarının fazla tatil yaptığını söyleyen Semizoğlu’na kendi işyerindeki çalışma koşulları ile ilgili de sorular yöneltiyordu.

Doğtaş’ta geçtiğimiz yıllarda özlük haklarında iyileştirme istedikleri için Altı üstü bir kaç saat patronla görüşmek isteyen işçilerin kaçının işten atıldığından haberiniz var mı?

Üzerinden çok geçmedi Kale seramikte sendikalı oldukları için kapı önüne koyulan işçileri unuttunuz galiba.

Sahi İÇDAŞ da iş sağlığı ve güvenliği koşulları işçiler için sağlanıyor mu yılda kaç iş kazası oluyor bunların kaçı ölümle sonuçlanıyor?

Çanakkale’deki hangi firmalar kısa çalışma ödeneğine başvurarak işçinin işsizlik maaşından yararlanıyor araştırdınız mı?

Semizoğlu’nu çileden çıkartan bölümse şöyleydi:

Peki ya sizin işyerinizde işçilerin durumu nedir? Siz devlet teşviklerinden faydalanıp geminizi yürütmeye devam ederken işçinin gemisinin karaya oturduğundan haberdar mısınız? Sigortasız işçi çalıştırıyor musunuz? Çalıştırdığınız işçilerin sigortalarını aldıkları maaş üzerinden mi yoksa asgari ücret üzerinden mi bildiriyorsunuz?

"PATRONLARIN YANINDA OLSANIZ..."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan verilen bilgiye göre bu açıklamanın ardından Selçuk Semizoğlu’nun telefonu geldi. PE yetkilileri, yapılan 42 saniyelik görüşmede kendisine “bu kadar öfkeli konuşmasının doğru olmadığını” anlattıklarını söylerken ağın sosyal medya kanallarından şu kısa açıklama yayımlandı:

Tüm patronlar gibi sizi de elbette izliyoruz. Sadece kamu emekçilerine sarfettiğiniz ağır sözleri değil, temsil ettiğiniz kurumun üyesi işletmelerde yaşanan işten çıkarmaları, mobbingi, ve daha nice hak gasplarını izliyor ve not alıyoruz. Bu dayanışma ağı elbette sizin değil, işçilerin yanında olacak. Çünkü hep patronlar konuşuyor, üstelik o kadar rahat konuşuyor ve o kadar fazla hak ihlali yapıyor. Tartışmaya elbette varız, ancak ne dediğiniz anlaşılırsa.

Semizoğlu bu açıklamaya yanıt olarak yazdığı "İşverenin ensesinde olacağınıza yanında olsanız belki birşeyler olur, her platformda tartışmaya hazırım. Sakın ensemden ayrılmayın, beni izlemeye devam edin" mesajını daha sonra sildi.

BİRLEŞİK KAMU İŞ ÇANAKKALE TEMSİLCİLİĞİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Birleşik Kamu İş Çanakkale Temsilciği de Semizoğlu’nun oda toplantısında yaptığı konuşmayı eleştiren bir açıklamayı 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımladı.

“ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu konuyu bir şekilde Kamu İş koluna getirerek, kamu çalışanlarının yan gelip yattığını, çalışmadan tatil yaparak günlerini gün ettiğini ima edecek bir şekilde 2018 yılında 116 gün tatil yaptıklarını hatta 2019 yılında da 118 gün tatil yapacaklarını anlatıp, böyle uzun süreli tatillerde, çalışmalarının ve üretmelerinin mümkün gözükmediğini hayıflanarak anlatmış ve güvenceli iş arayan emekçileri de hedef göstermiştir” denilen açıklamada Temsilcilik Semizoğlu’na şu sert sözlerle seslendi:

Sayın Semizoğlu patron olarak emekçiler ile aynı gemide olduğunu düşünebilir. Ama diyoruz ki! patronlar ile biz emekçiler aynı gemide değiliz, hiçbir zamanda olmadık… Sahibi olduğunuz firmalarınızda çalışan emekçilere kaç gün tatil yaptırdığınızı, çalışma koşullarını, iş ve işçi sağlığı tedbirlerinizi, çalışma sürelerini ve ne kadar ücret ödediğinizi gerçekten merak ediyoruz… Bu sorulara şeffaflıkla cevap vermenizi bekliyoruz…

Birleşik Kamu İş Çanakkale Temsilciliği turizmci Semizoğlu’na patron olduğu sektördeki durumu hatırlatarak şu soruyu sordu:

Turizm sektöründe faaliyet gösteren sermaye patronlarının kamu iş kolunda tatillerin uzatılması ile ilgili Kamu otoritesinden beklentilerini sık sık dile getirmelerinin amacının karlarına kar katmak için yaptıklarını siz bizlerden daha iyi bilirsiniz… Kamu çalışanları, işçiler ve emekçiler ne yapsın? 365 gün boyunca köle gibi patronlara mı çalışsınlar?

Patronların Ensesindeyiz Ağı sözcüleri yaptığımız görüşmede Semizoğlu’nun öfkeli çıkışlarından sonra artık sessiz kalmayı tercih ettiğini, “kamu çalışanları çok tatil yapıyor, bu şekilde üretim olmaz bu ülkede” saldırısına yönelik tepkinin ise büyümeye devam ettiğini ifade etti.